Dollarama vendra des articles à 5 $

Après avoir « résisté longtemps » à prendre cette décision, Dollarama va commencer « graduellement » à vendre des articles à un prix fixe de 5 $, a annoncé le détaillant montréalais, mercredi, lors du dévoilement de ses plus récents résultats trimestriels.

Cette première hausse en sept ans devrait débuter vers « juin ou juillet ».

« Notre stratégie a toujours été de procéder graduellement et prudemment », a commenté le président et chef de la direction, Neil Rossy, lors d’un appel téléphonique avec les analystes.

Dollarama a commencé à vendre des articles à des prix fixes plus élevés que 1 $ en 2009 afin d’augmenter la sélection de produits offerts et leur qualité. Les prix maximaux sont passés de 2 $ à 3 $ en 2012, puis à 4 $ en 2015.

L’augmentation annoncée se déroule toutefois dans un contexte inflationniste bien différent des précédentes augmentations, a expliqué M. Rossy. « Par le passé, l’introduction d’un nouveau seuil de prix avait un seul rôle, c’était d’amener de la nouveauté et de l’engouement sur les tablettes [avec de nouveaux produits]. Maintenant, ce sera toujours le cas, mais nous sommes aussi dans une période inflationniste. Ce ne sera pas que des ajustements de prix, il y aura de nouveaux produits. »

Anticipée par les investisseurs, la décision d’introduire des prix plus élevés avait été repoussée par Dollarama, dont la stratégie est d’augmenter ses prix après ses concurrents. « J’ai résisté longtemps contre l’idée d’introduire des articles à un prix de 4,50 $ et j’aimerais attendre encore plus longtemps », avait dit M. Rossy en septembre dernier.

La décision ajoute un outil dans l’arsenal du détaillant, croit Brian Morrison, de Valeurs mobilières TD. « L’introduction d’un prix de 5 $ procure une flexibilité financière autant pour les revenus que pour les marges », commente l’analyste financier dans une note.

L’effet ne devrait toutefois pas être significatif dans les résultats du prochain exercice financier (début février à la fin janvier) puisque l’introduction est « graduelle », a prévenu Jean-Philippe Towner, le chef des finances. « C’est pris en compte dans nos prévisions de croissance des ventes comparables, mais ce n’est pas un élément qui est matériel. »

La société anticipe que les ventes comparables [qui ne tiennent pas compte des magasins ouverts depuis moins de 12 mois] devraient progresser de 4 % à 5 % au cours de l’exercice.

Des résultats supérieurs aux attentes

Dollarama a dévoilé plus tôt mercredi un bénéfice supérieur aux attentes tandis que le détaillant a augmenté ses ventes de 11 %.

La société a réalisé un bénéfice net de 219,9 millions $ au cours du trimestre qui a pris fin le 30 janvier dernier, comparativement à 173,9 millions $ au trimestre correspondant de l’année précédente.

Les revenus totaux sont en hausse de 11 % pour s’établir à 1,22 milliard $. Les ventes comparables, pour leur part, ont augmenté de 5,7 %.

Le bénéfice net ajusté par action a augmenté de 32,1 % à 74 cents. Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice ajusté par action de 71 cents, selon les données de la firme financière Refinitiv.

Vers midi, l’action de Dollarama gagnait 2,06 $, ou 3 %, à 70,78 $ à la Bourse de Toronto.