L’Ontario hausse sa taxe sur la spéculation immobilière

L’Ontario augmente à 20 % l’impôt sur la spéculation imposé aux acheteurs de maison non-résidents et l’étend à l’ensemble de la province.

Les changements entreront en vigueur mercredi, a annoncé le gouvernement de Doug Ford.

« Notre gouvernement s’emploie à accroître l’offre et à maintenir les coûts peu élevés pour les familles et les accédants à la propriété de l’Ontario, plutôt que pour les spéculateurs étrangers qui veulent faire des profits rapidement », a déclaré mardi le ministre ontarien des Finances, Peter Bethlenfalvy, dans un communiqué.

Selon lui, le manque d’offre de logements et la hausse des coûts « ont rendu irréalisable le rêve de devenir propriétaire pour beaucoup trop de familles ». L’impôt ontarien sur la spéculation pour les non-résidents (ISNR) est « le plus complet » au Canada, soutient-il.

L’ISNR a été introduit pour la première fois en 2017. Il était fixé à 15 % et ne s’appliquait qu’aux maisons achetées par des ressortissants étrangers, des sociétés étrangères et des fiduciaires imposables dans la région densément peuplée du Golden Horseshoe, qui s’étend de Niagara Falls à Toronto, dans le sud de l’Ontario.

Les néodémocrates et les verts, qui sont dans l’opposition, avaient déjà demandé que l’impôt sur la spéculation pour les non-résidents soit étendu à l’échelle de la province et porté à 20 %.

Des « échappatoires » éliminées

Le gouvernement ontarien a également annoncé mardi qu’il éliminerait les « échappatoires » dans les remboursements offerts à certains résidents touchés par la taxe. Les étudiants étrangers inscrits à des études à temps plein pendant au moins deux ans après l’achat et les ressortissants étrangers qui ont travaillé à temps plein en Ontario pendant un an après l’achat ne seront plus admissibles aux remboursements.

Les remises et autres exemptions pour les nouveaux résidents permanents du Canada seront toujours disponibles, a indiqué le gouvernement.

« Les étrangers qui étudient et travaillent en Ontario et qui souhaitent devenir résidents permanents du Canada pourront ainsi demander une remise », peut-on lire dans le communiqué. La province souhaite que l’aide soit offerte « uniquement aux nouveaux arrivants qui s’engagent à s’établir dans la province et à y rester à long terme ».

L’Ontario dit envisager d’autres mesures visant les problèmes de spéculation foncière, comme les ralentissements dans le secteur de la construction, qui pourraient faire « gonfler artificiellement » les prix des nouveaux logements.

Collaboration avec les municipalités

La province précise collaborer avec les municipalités qui envisagent d’établir une taxe sur les logements vacants. Toronto a déjà instauré une telle taxe, et d’autres villes sont sur le point de le faire. Un groupe de travail avec des représentants provinciaux et municipaux sera d’ailleurs mis en place pour partager les meilleures pratiques sur la question.

Un récent rapport d’un groupe de travail qui a étudié l’abordabilité du logement en Ontario a révélé que les prix des maisons dans la province ont triplé au cours de la dernière décennie, dépassant la croissance des revenus. L’étude dévoilait du même coup que l’Ontario devait construire 1,5 million de logements au cours des 10 prochaines années pour remédier à la pénurie.