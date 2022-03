Québec plaide pour la patience vis-à-vis l’A220

Les Québécois devront se montrer patients avant que leur investissement dans l’avion A220, l’ancienne CSeries, affiche un rendement. La valeur comptable du programme ne reflète pas son potentiel économique, assure le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui assistait, mardi, à une visite officielle soulignant l’agrandissement des installations d’Airbus Canada à Mirabel.

Airbus pourra racheter la participation de 25 % du gouvernement québécois en 2030. D’ici là, Airbus aura accéléré sa cadence de production à 14 appareils par mois vers la mi-décennie. Le rythme actuel est de six appareils. « J’ai très bon espoir que la valeur du placement lors de la vente va être supérieure à tous les argents investis », a dit le ministre en marge de la visite.

Avant que le gouvernement n’ajoute 300 millions $US dans l’aventure, en février dernier, Investissement Québec estimait que la valeur du programme était nulle en date du 31 mars 2021, selon les plus récentes estimations. En 2016, le gouvernement Couillard avait versé l’équivalent de 1,3 milliard, quand l’appareil était détenu par Bombardier. L’investissement total du gouvernement atteint près de 1,68 milliard.

Or, cette valeur théorique est régie par des règles comptables et ne prend pas en compte la valeur économique du programme une fois que la production d’Airbus aura atteint son plein rythme de croisière, à la mi-décennie. « Le carnet de commandes est très bien rempli [740 appareils], a dit le ministre. Maintenant, il faut les livrer, il faut exécuter, il faut que les prix baissent. »

Le président-directeur général d’Airbus Canada, Benoît Schultz, a souligné que l’aviation civile était une industrie « de cycle assez long ». « On développe un avion, ça prend du temps. Ça prend presque une dizaine d’années pour avoir un avion sur le marché à maturité. Ça prend un peu de temps pour le faire monter en cadence, ça prend quelques années pour le faire arriver à son taux de production, et à partir de là, on est sur un produit qui livre les résultats qu’on attend. »

Une nouvelle zone à Mirabel

Airbus Canada a mis en service au début de l’année une nouvelle zone dans ses installations de Mirabel, dans les Laurentides. La zone est destinée à l’assemblage de sous-composants de l’A220 (pré-FAL).

« Si on le dit simplement, cette pré-FAL nous permettra d’optimiser les cycles de production, d’accélérer la production et, finalement, de réaliser la montée en cadence de 6 avions par mois aujourd’hui à 14 avions par mois vers le milieu de la décennie », a expliqué M. Schultz lors d’un point de presse.

Tandis que les sanctions occidentales contre la Russie perturbent les activités de plusieurs multinationales, le dirigeant assure que la crise géopolitique n’a pas d’effets sur la montée en cadence de la production, pour le moment, tant du côté des clients que des fournisseurs. « À ce stade, on peut dire qu’on n’a pas détecté de soucis majeurs. Bien sûr, c’est un travail de tous les jours. »

La zone a une superficie de 11 600 m2, soit l’équivalent de « plus de 7 patinoires » de la LNH. Il s’agit de la première zone consacrée au préassemblage de composants d’Airbus à l’extérieur de l’Europe. Airbus Canada compte 2500 employés à Mirabel.