BRP fabriquera des motos électriques

BRP se lance dans la fabrication de motos électriques, a annoncé le fabricant québécois de véhicules récréatifs, vendredi, en même temps qu’il a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes.

L’entreprise de Valcourt, en Estrie, veut atteindre un rythme de production annuelle de 600 000 motos électriques, a précisé le président et chef de la direction, José Boisjoli, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes financiers. L’appareil devrait être disponible à partir de la mi-année 2024 en Amérique du Nord et en Europe.

Le dirigeant croit que le virage électrique se prendra plus rapidement pour la motocyclette que pour les autres segments de l’industrie du véhicule récréatif. Outre les aspects techniques, il a mentionné que l’accès aux bornes électriques était plus facile pour les motocyclistes qui utilisent le réseau routier que pour les autres catégories de véhicules récréatifs.

« Nous avons constaté que certaines villes limitent l’accès au centre-ville aux véhicules à combustion pour favoriser les véhicules électriques, ajoute-t-il. Nous croyons que cela pourrait aussi s’étendre aux motos. »

Le marché de la moto, estimé entre 8 et 12 milliards $, est le plus important dans l’industrie du véhicule récréatif, souligne Martin Landry, de Stifel GMP. « Nous aimons le fait que le produit annoncé soit électrique, ce qui permet à BRP de se différencier et de mettre à profit ses investissements dans les batteries. Les concessionnaires risquent de bien accueillir ce nouveau produit, qui pourrait servir à attirer de nouveaux clients. »

Conflit en Ukraine

Le chef des finances, Sébastien Martel, a aussi fait le point sur la décision de l’entreprise de couper les ponts avec la Russie dans la foulée de l’invasion en Ukraine. Il a mentionné que la Russie représentait « moins de 5 % » des revenus de l’entreprise.

« La bonne nouvelle, c’est que nous avons été capables de rediriger nos véhicules [destinés au marché russe] vers d’autres marchés qui en ont besoin. Nous n’anticipons pas que notre décision de ne plus livrer de véhicules à la Russie ait un impact financier. »

M. Boisjoli s’est voulu rassurant quant à l’impact de la guerre sur la chaîne d’approvisionnement. L’Ukraine est un important producteur de gaz néon, une composante essentielle à la production de semi-conducteurs. Le pays représentait près de 70 % de la production mondiale, selon l’agence de notation Moody’s. Le chef de la direction affirme cependant que les activités des fournisseurs ne semblent pas avoir été perturbées par cet enjeu pour le moment.

Résultats financiers

La société a également dévoilé des résultats supérieurs aux attentes des analystes au quatrième trimestre (terminé le 31 janvier) et a dit s’attendre à une autre année de forte croissance pour l’exercice 2023.

Les revenus ont augmenté de 29,3 %, ou 532,4 millions $, pour s’établir à 2,35 milliards $ tandis que BRP a observé une forte demande pour « l’ensemble » de ses produits. Le bénéfice net ajusté par action s’établit à 3 $, ce qui représente une hausse de 1,18 $.

Avant la publication des résultats, les analystes financiers anticipaient un bénéfice ajusté par action de 2,53 $ et des revenus des 2,29 milliards $. « Le bénéfice plus élevé que les anticipations s’explique par des marges brutes plus élevées que prévu, soit 26 % contre une prévision de 23,8 %, et des revenus légèrement supérieurs aux attentes », résume Benoit Poirier, de Desjardins Marché des capitaux.

La société a également dévoilé ses prévisions pour l’exercice 2023 (qui prendra fin le 31 janvier 2023). Elle prévoit augmenter ses revenus de 24 % à 29 % par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice ajusté par action devrait augmenter d’entre 8 % et 12 % pour s’établir dans une fourchette entre 10,75 $ et 11,10 $.

L’entreprise a aussi annoncé une offre publique de rachat d’actions pour fin d’annulation pouvant aller jusqu’à 250 millions $ et a augmenté son dividende trimestriel de 23 % à 0,16 $. « C’est une preuve de la confiance de la direction dans l’avenir », estime M. Poirier.

BRP a toutefois prévenu que la chaîne d’approvisionnement continuait de représenter un défi. Elle prévoit que la première moitié de l’année pourrait être plus « difficile ».

Les stocks des concessionnaires sont en hausse de 21 % par rapport à l’an dernier, une première augmentation depuis près de deux ans. Ils demeurent tout de même 60 % inférieurs au niveau d’avant la pandémie, souligne M. Poirier.