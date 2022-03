Hydro-Québec devra augmenter de 50% sa capacité pour un Québec carboneutre

Plus de 100 terawatts / heure (TWh) additionnels d’électricité propre seront requis pour que le Québec atteigne la carboneutralité en 2050, soit plus de la moitié de l’actuelle capacité de Hydro-Québec, selon le nouveau plan stratégique déposé par la société d’État ce jeudi. Non seulement l’organisation devra produire plus d’électricité, mais elle devra moderniser et numériser son réseau pour atteindre cet objectif, ce qui devrait se traduire par une augmentation des tarifs.

La demande d’électricité propre va considérablement augmenter dans les prochaines années, souligne en entrevue au Devoir la p.-d.g. de Hydro-Québec, Sophie Brochu, qui vient de déposer ce plan stratégique. « Je le dis avec beaucoup d’amour, notre société veut qu’on s’en aille vers une transition énergétique. Donc, il va y avoir des consommations énergétiques qui proviennent des énergies fossiles qui vont migrer vers l’électricité. »

Entre 2019 et 2029, la demande d’électricité au Québec devrait croître de 20 TWh, ce qui représente une augmentation de 12 %. Résultat, la production québécoise ne pourra suffire à la demande en période de pointe dès 2027, prévoit Hydro-Québec.

Du coup, la société d’État devra produire plus d’électricité. Un ajout de 5000 mégawatts (MW) a d’ailleurs été confirmé d’ici 2035 : 3000 MW via de nouveaux appels d’offres dans le secteur éolien et 2000 MW qui proviendront du remplacement de turbine-alternateurs de barrages.

Or, ce n’est que le début. Pour atteindre l’objectif de carboneutralité du Québec d’ici 2050, ce sont 100 TWh qui devront être ajoutés au réseau, soit « la moitié de ce qu’on fait aujourd’hui », avance Sophie Brochu.

D’où proviendra cette production ? « Vous ne l’avez pas dans le plan parce qu’on ne le sait pas et il y a personne qui le sait exactement. Ce qu’on sait, c’est qu’au cours des 12 ou 15 prochaines années, on a ce qu’il faut pour approvisionner une bonne partie du début de la transition énergétique, puis on va voir collectivement comment les choses vont. »

Tous les scénarios sont donc sur la table. La possibilité de construire de nouveaux barrages n’est pas écartée.

« Selon l’évolution de la demande, nous pourrions donc avoir besoin de nouvelles capacités de production hydroélectrique à̀ l’avenir », peut-on lire dans le plan. Pour se préparer à cette éventualité, Hydro-Québec évalue les « sites qui présentent le meilleur potentiel de développement de capacité hydroélectrique ».

Questionnée sur le sujet, Sophie Brochu répond qu’il « n’y a rien dans les cartons » pour les dix prochaines années, mais qu’il « est impossible de dire jamais ».

Hydro-Québec étudie plusieurs scénarios et celui des centrales hydroélectriques en fait partie. « Quels sont théoriquement les projets [de barrages] possibles ? Nous devons être prêts si un jour la population du Québec et le gouvernement disent : “On a plus le choix, il faut partir un projet”. »

Miser sur les clients-producteurs

À court terme, Hydro-Québec oriente ses efforts sur l’efficacité énergétique et les gains de productivité. Dans son nouveau plan stratégique, la société d’État prévoit transformer son réseau unidirectionnel — qui achemine l’électricité des centrales aux clients — en un réseau multidirectionnel.

Ce dernier permettrait aux clients « d’interagir » avec le réseau et, à terme, d’injecter leur propre production d’électricité. Un client pourrait dans un avenir « plus ou moins rapproché » connecter la batterie de son véhicule électrique au réseau via une borne de recharge, projette Sophie Brochu. « Hydro-Québec pourrait utiliser à distance l’électricité emmagasinée dans ces voitures pour, par exemple, alimenter un quartier qui aurait besoin d’électricité. »

Étendu à grande échelle, ce réseau permettrait aux clients d’un quartier de partager une partie de l’électricité des uns — provenant du solaire ou du stockage de batteries — en fonction de la demande des autres.

Hausse des tarifs

Le plan stratégique de Hydro-Québec ne chiffre pas la hausse probable des tarifs qui découlera des grands chantiers. « Est-ce que la hausse de la demande a un effet sur les tarifs ? La réponse est oui », dit la p.-d.g., évoquant qu’il « y a une pression sur nos coûts ».

Du même souffle, elle assure que le but de Hydro-Québec « c’est de s’assurer qu’on déploie les mesures pour mitiger ces coûts et de prendre des décisions qui vont être porteuses dans le temps pour aplanir l’effet sur nos tarifs ».

Convaincue d’être en mesure d’avoir « une trajectoire tarifaire qui va avoir du sens en fonction des ambitions qu’on se donne », Sophie Brochu affirme que « si on essaie de faire vite, de tout électrifier, peu importe combien ça coûte, on va manquer le bateau ».

Elle cite l’exemple du partenariat avec Énergir, récemment critiqué. L’entente entre les deux distributeurs vise à réduire de plus de 70 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 pour les établissements qui carburent au gaz naturel en proposant une nouvelle solution biénergie.

« Si 100 % de la demande [en énergie des immeubles] provenait de l’électricité uniquement, ça se traduirait par une augmentation des tarifs de 3 % », dit-elle, estimant que dans un contexte de transition énergétique, « le mieux est l’ennemi du bien ».