Les origines québécoises de l’iPhone SE

La coentreprise québécoise Elysis dirigée par les géants des métaux Alcoa et Rio Tinto a vendu au fabricant Apple de l’aluminium produit de manière entièrement carboneutre et qui sera utilisé pour fabriquer le nouvel iPhone SE de la marque californienne.

« Travailler aux côtés d’Apple sur cette avancée a le potentiel d’apporter des changements durables dans la façon dont l’aluminium est produit », a déclaré par communiqué le PDG d’Elysis Vincent Christ. « C’est la première fois que de l’aluminium est produit sans aucune émission de gaz à effet de serre et à l’échelle industrielle. La vente à Apple confirme l’intérêt du marché pour l’aluminium produit à l’aide de notre procédé révolutionnaire de production d’aluminium sans carbone. »

L’achat par Apple d’une quantité non précisée de l’aluminium produit grâce au procédé d’Elysis fait partie d’un plus vaste programme de 4,7 milliards $US mis en place en 2016 par le géant californien pour aider l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement à réduire son empreinte carbone. Apple assure que l’aluminium produit sans carbone par Elysis ira à la fabrication de la version toute juste mise en marché de l’iPhone SE. Cela s’ajoute à de l’aluminium également fourni par Elysis qu’on trouve déjà dans le boîtier de certains de ses ordinateurs portables.

« Notre investissement permet d’avancer dans le développement de nouvelles technologies qui aident à réduire l’empreinte carbone des matériaux que nous utilisons, avec l’objectif de n’utiliser que des matériaux recyclés ou renouvelables pour tous nos produits », affirme la vice-présidente à l’environnement et aux initiatives sociales Lisa Jackson. En tout, Apple calcule que son investissement contribuera à réduire de 2,9 millions de tonnes la quantité de gaz à effet de serre émis par ses activités manufacturières.

Aluminium et oxygène

Grâce à une participation financière des gouvernements du Québec et du Canada, Elysis a installé à Saguenay à la fin 2020 un Centre de recherche et de développement pour éventuellement commercialiser un procédé de production de l’aluminium sans carbone. Au printemps 2021, la coentreprise a reçu 20 millions $ de Québec pour démontrer la faisabilité à grande échelle de son procédé en l’appliquant à l’aluminerie que possède Rio Tinto à Alma.

Le procédé d’Elysis recourt notamment à des anodes inertes qui permettent de produire de l’aluminium ainsi que de l’oxygène comme sous-produit, plutôt que des gaz à effet de serre. L’entreprise est présentement toujours en phase de démonstration de sa technologie qui devrait s’échelonner jusqu’en 2023.

La commercialisation plus formelle de la technologie développée par Elysis devrait avoir lieu à partir de 2024. L’entreprise estime que la production industrielle à grande échelle d’aluminium sans carbone aura lieu à partir de 2026.