Québec mise sur la productivité des entreprises pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre

Pour une deuxième année consécutive, Québec allonge plus de 4 milliards de dollars pour stimuler la reprise d’une économie fortement bouleversée au cours des deux dernières années, misant essentiellement sur une hausse de la productivité des entreprises pour contrer la pénurie de main-d’œuvre.

L’an dernier en aura été une de mise à niveau. Le PIB du Québec a crû de 6,3 % en 2021 alors qu’il avait chuté de 5,5 % l’année précédente. Pour sa part, le marché du travail est de retour à ce qu’il était avant la pandémie.

Or, pour assurer la poursuite de la relance économique post-pandémie, le gouvernement veut réduire l’impact sur les entreprises de la pénurie de main-d’œuvre. Pour ce faire, il mise sur des aides qui ont pour but d’augmenter leur productivité.

Plus de la moitié des sommes allouées à la reprise — 2,2 milliards de dollars — vise à obtenir des gains de productivité. Ces montants seront injectés dans la recherche et développement, le virage numérique, les nouvelles technologies et dans une augmentation des exportations.

Le gouvernement annonce également que le crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation (C3i) sera prolongé d’un an, jusqu’en janvier 2024. Cette mesure a pour but d’inciter les entreprises à numériser et à moderniser leurs équipements. Une enveloppe de 600 millions est aussi prévue pour les entreprises innovantes, dont 500 millions réservés à des fonds de capital d’investissement.

Pourquoi favoriser une hausse de la productivité plutôt que le recrutement ? Lors de la présentation du budget, le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a souligné que 80 % de la hausse de richesse passerait par un accroissement de la productivité alors que 20 % proviendrait d’une hausse du nombre de travailleurs.

Dans une moindre mesure, le gouvernement s’appuiera sur l’intégration des immigrants au marché de l’emploi pour contrer la rareté de main-d’œuvre : 290 millions seront injectés au cours des cinq prochaines années pour faciliter leur entrée sur le marché du travail.

Régions, culture et prévisions

Presque la totalité des sommes restantes ira au développement régional. Des 1,5 milliard de dollars alloués aux régions, 627 millions de dollars sont destinés aux secteurs agricole et agroalimentaire via des projets de transformation alimentaire et d’autonomie alimentaire, ainsi que de sommes destinées aux pêches.

Pour la relance en culture, le gouvernement avance 258 millions sur cinq ans, dont 72 millions « pour pallier les effets de la COVID-19 » et 157 millions pour « faire briller » le milieu culturel. Des investissements supplémentaires de 125 millions pour soutenir des projets culturels comme le réaménagement du Musée d’art contemporain de Montréal ou le projet Espace Riopel sont également prévus.

Présenté comme « prudent » et issu d’une « gestion responsable », le budget s’appuie sur des prévisions de croissance revues à la baisse à cause du ralentissement économique qui découle des mesures sanitaires, en début d’année. Le gouvernement prévoit une croissance de 2,7 % en 2022 et de 2 % en 2023.