Le ministre des Finances, Eric Girard, présente mardi son budget 2022-2023 pour le Québec. Il n’exclut pas un retour plus rapide à l’équilibre budgétaire et se donne comme défi de l'atteindre « sans que les citoyens s’en rendent compte » Le ministre Girard s’attendait à ce que le déficit structurel soit sous la barre des 3 milliards de dollars , pour 2022-2023. Il y a un an, il avait prévu dans son dernier budget que le déficit structurel, qui ne tient pas compte des éléments liés à la conjoncture économique, dépasserait les 6 milliards. « L’économie a très bien “performé” en 2021, une performance exceptionnelle, a-t-il dit. Le Québec a mieux fait que le Canada, les États-Unis et l’Ontario. »