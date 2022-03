Décroissance envisagée de la production porcine québécoise

Les éleveurs de porcs du Québec pourraient devoir planifier une décroissance de leur production l’an prochain à cause de la baisse de la capacité d’abattage dans la province. Le tout alors qu’Olymel n’exclut pas de la réduire à nouveau dans le cadre de la réorganisation de ses activités.

Le déséquilibre est patent dans l’industrie porcine de la province : la production dépasse la capacité d’abattage. Une situation qui pourrait perdurer puisque le transformateur Olymel a reçu en février dernier — après un bras de fer avec les Éleveurs de porcs du Québec — le feu vert des autorités québécoises pour réduire de 1,25 million de bêtes (dont 530 000 provenant du Québec) sa capacité d’abattage annuelle.

En entrevue au Devoir, le premier vice-président d’Olymel, Paul Beauchamp, défend cette décision en évoquant la suspension du droit d’exporter vers la Chine de plusieurs de ses sites, la pénurie de main-d’œuvre et la grève de quatre mois à l’usine d’abattage de Vallée-Jonction, soit autant d’éléments qui pèsent sur la rentabilité du transformateur, propriété du Groupe Sollio.

Un contexte différent

En deux ans, le contexte a considérablement changé, dit-il : « Avant, on pouvait exporter en Chine des produits avec des os, donc des produits avec peu de valeur ajoutée qui demandent peu de main-d’œuvre pour mettre cela dans des boîtes. Ce n’est plus le cas. Tu manges ta chemise à partir du moment où tu n’es pas capable de créer de la valeur sur ton produit. »

Résultat : Olymel a réorganisé ses activités. L’usine d’abattage de Princeville, par exemple, deviendra une usine de transformation à compter du 24 mars. « Il pourrait y avoir d’autres capacités d’abattage d’affectées, concède-t-il. Il y a des éléments qui ont été annoncés et d’autres qui le seront ; on doit trouver notre niveau d’équilibre. » Tous les scénarios « sont sur la table », dont de nouvelles réductions, souligne M. Beauchamp.

Or, cette baisse de la capacité d’abattage affecte la production porcine. Pour être abattues, des bêtes d’une quarantaine de sites devront d’ailleurs quitter sous peu le Québec et prendre la route de l’Ontario, du Manitoba et des États-Unis.

Un plan collectif souhaité

« L’enjeu primordial présentement, c’est d’établir des ententes à long terme [même hors Québec] pour faire en sorte que les producteurs d’ici ne soient pas de nouveau pris avec des porcs en attente pour cet été », dit David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec (EPQ).

Un déséquilibre qui ne pourra durer indéfiniment, note M. Duval : « On ne pourra pas gérer ça comme ça. On n’est pas un dépanneur. »

Il rappelle que la production de porcs, de la maternité à l’abattage, s’étale sur près de 10 mois. Est-ce que EPQ envisage une décroissance de la production porcine, qui passerait par une réduction du nombre de truies ? « Nous nous donnons un an pour évaluer la situation », indique-t-il.

Si un plan de décroissance doit être élaboré — ce qui serait une première dans la province —, il devra être collectif, selon M. Duval. L’objectif : éviter qu’un nombre limité d’éleveurs en fasse les frais. Ce dernier souhaiterait d’ailleurs l’intégrer à la nouvelle convention que renégocient cette année les transformateurs et les éleveurs.

« On n’a jamais vécu de décroissance planifiée, on n’a jamais été attentifs à mettre dans notre convention l’aspect réglementaire qui prendrait en considération la production propre au Québec. Là, la décroissance, elle se fait d’une façon avec laquelle nous ne sommes pas en accord », indique David Duval.

Là, les producteurs indépendants sont les premiers à être affectés, lésés. Nous, ce qu’on veut, c’est que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec prenne cela en considération.

La présente convention indique qu’en cas de baisse de la capacité d’abattage, ce sont les porcs de proximité — produits par des éleveurs indépendants — qui doivent être désassignés. Viennent ensuite ceux qui ont des contrats avec les transformateurs et, en dernier lieu, les sites qui appartiennent aux transformateurs, comme Olymel.

« Là, les producteurs indépendants sont les premiers à être affectés, lésés. Nous, ce qu’on veut, c’est que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec prenne cela en considération. On est prêts à gérer une décroissance si c’est fait de façon collective. Et quand il y aura de nouveau une croissance, on la fera collectivement », dit-il.

Un marché mondial transformé

Olymel voit le tout d’un autre œil. Paul Beauchamp soutient que, dans les dernières années, l’entreprise a fait sa « job de citoyen corporatif » en « essayant de déranger le moins possible » la production porcine québécoise, et ce, malgré les transformations du marché à l’échelle mondiale.

Olymel serait-elle prête à participer à une réduction planifiée de la production en revisitant des ententes qu’elle a avec des producteurs, voire à abaisser la production des sites d’élevage qu’elle détient ? « Nous, on a assumé énormément de coûts au cours des deux dernières années, mais on ne veut plus le faire. On va et on peut collaborer, mais pour ce qui est de la facture qu’on paye, on estime que ça s’est arrêté. »

L’industrie porcine au Québec c’est : 7 millions de porcs élevés et abattus chaque année 1700 fermes porcines 70 % de la production est exportée 3,36 milliards de dollars en retombées économiques Source : Éleveurs de porcs du Québec