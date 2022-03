Les professionnels de l’IA et du jeu vidéo dans la mire d’Apple et de son Mac Studio

Les professionnels du cinéma et du jeu vidéo ont un point en commun avec des chercheurs en intelligence artificielle : leurs outils de travail sont hors de prix. Dans ces milieux, un ordinateur coûtant 10 000 $ est pratiquement une aubaine. C’est dans ce contexte qu’Apple met en marché ces jours-ci un ordinateur de bureau hyperpuissant appelé Mac Studio, et qui cible justement des professionnels de ce calibre.

« Ce nouveau Mac cadre bien dans un environnement de recherche universitaire comme il s’en fait en IA à Montréal, ou dans des studios de cinéma ou de postproduction », qu’il y a également dans la métropole, explique Marc-André Léger. L’enseignant et postdoctorant en cybersécurité à l’Université Concordia et à Polytechnique a été, dans une vie antérieure, conservateur du défunt Musée de l’informatique de Montréal.

Les connaissances d’un historien et universitaire sont utiles pour situer le Mac Studio dans son contexte, car rarement un nouveau produit informatique est-il livré avec un si lourd bagage historique, technique et commercial.

Du muscle

Féru de Mac, Marc-André Léger voit le nouveau venu comme une incursion par Apple dans un créneau qui était jusqu’à récemment réservé à des marques très nichées comme Lambda, sorte de Ferrari des PC méconnue du grand public, mais particulièrement prisée des chercheurs universitaires de pointe. On ne trouve pas un ordinateur Lambda sous les 6000 $; la plupart avoisinent les 20 000 $.

Ce genre de mécanique est nécessaire pour exploiter des logiciels comme TensorFlow, l’outil de référence pour bidouiller en intelligence artificielle et en apprentissage machine. Or, il fonctionne très bien sur les plus récents Mac. Le Mac Studio est plus puissant que tout autre Mac par trois ou quatre longueurs, et son processeur graphique fait encore mieux. Il peut animer des logiciels comme TensorFlow sans effort apparent. En fait, il le fait sans même qu’on entende son ventilateur démarrer.

C’est un petit exploit. C’est aussi pratique dans un autre contexte professionnel : celui de la production et l’édition sonore et vidéo. Ce Mac est capable de jouer en simultané sur le même moniteur jusqu’à 18 flux vidéo en format 8K. Chacun de ses flux comporte autant de pixels que 16 vidéos en pleine HD. Il peut mixer 500 pistes musicales sans suer. Il peut simuler une application mobile sur l’équivalent logiciel de 17 appareils différents (iPhone et iPad) en même temps.

Naturellement, son prix de détail de 2500 $ en version de base et de 5000 $ en version Ultra est trop élevé pour le commun des mortels. Mais ça s’explique : le Mac Studio ne leur est pas destiné.

D’autant plus qu’il est vendu aux côtés d’un nouveau moniteur, le Studio Display, qui n’est pas donné lui non plus. À 2000 $, il est quand même trois fois moins cher que le Pro Display XDR lancé par Apple en 2019. Le Studio Display fait 27 pouces de diagonale et a comme principale qualité d’intégrer des haut-parleurs, des micros et une caméra Web de qualité tout à fait épatante ; ils font rapidement oublier la nécessité de porter un casque d’écoute pour participer à des réunions sur Teams, Zoom ou ailleurs.

M1 Ultra : l’inédit

Sa principale particularité mécanique est son processeur M1 Ultra. Il s’agit en gros du jumelage très intime de deux processeurs M1 Max identiques. Le M1 Max est le processeur qui anime le Mac Studio d’entrée de gamme. Il résulte de cette « fusion » (dixit Apple) un processeur comprenant jusqu’à 64 cœurs selon le modèle, qui ont un accès direct à une mémoire vive maximale de 128 gigaoctets capable de digérer des données à une cadence de pointe de 800 gigabits par seconde.

Cette même mémoire est aussi accessible directement par le processeur graphique (« GPU », en anglais) intégré à ce système sur puce (« SoC », également dans la langue de Shakespeare). C’est une petite prouesse technique inédite jusqu’ici dans le marché de l’informatique personnelle. Ce n’est probablement qu’un début : un ingénieur d’Apple a aguiché les foules sur scène lors de l’annonce de cette nouveauté le 8 mars dernier en laissant entendre qu’un Mac Pro encore plus musclé serait dans les plans.

Dans ce cas, il est question, selon les rumeurs, d’un processeur M2, qui, on s’en doute, ajoutera encore un peu plus de puissance à ce que propose actuellement le Mac Studio. Entre-temps, ce nouveau modèle est sans conteste une nouvelle référence dans le catalogue d’Apple en particulier, et dans le créneau des ordinateurs de pointe en général.

Du bagage

Cela dit, le Mac Studio a quelque chose d’un pari. Un pari risqué si on considère les autres fois où les designers de la firme californienne ont planché sur un ordinateur de bureau distinct de son propre moniteur.

Car ça n’a pas toujours été un succès : rappelons seulement le déclin de la marque dans les années 1990 après l’éclatement de son catalogue par l’ajout des gammes Performa et Centris… jusqu’à l’étonnant Mac Cube lancé au début du millénaire. Le Cube était un succès de design, mais un échec commercial et technique. L’appareil chauffait excessivement, son lecteur de CD logé au haut de son boîtier cubique risquait de flancher à tout moment et son logiciel avait aussi ses lacunes.

Un bagage qui n’inquiète pas Marc-André Léger : « Le Mac Studio se rapproche beaucoup du Cube, mais Apple ne revivra probablement pas la même histoire. Innover, c’est prendre des risques et, dans ce cas-ci, le risque demeure très raisonnable », dit-il. Après le Cube, Apple s’est d’ailleurs repris avec des PowerMac et des Mac Pro qui ont fait drôlement mieux. Meilleur marché, le Mac Mini a su ensuite fédérer bon nombre de consommateurs, grâce surtout à son prix de détail très abordable. On sentait toutefois un nouvel essoufflement ces dernières années à travers les problèmes vécus du côté du Mac Pro.

Ce qui explique en bonne partie la création d’une nouvelle division interne appelée Apple Silicon dévouée au développement de processeurs 100 % pur jus (de pomme). C’est à elle qu’on doit les récents progrès du côté des MacBook et du tout nouvel iPad Air présenté en même temps que le Mac Studio.

Vu son nom, ce dernier ne cache pas ses ambitions de se retrouver en assez grand nombre sur le bureau de professionnels des univers médiatiques et numériques du moment. Un lieu de travail qu’on appelle généralement un studio.