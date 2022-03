La Réserve fédérale américaine s’attaque à l’inflation

La Réserve fédérale américaine montera ses taux d’intérêt autant qu’il le faudra pour mettre au pas l’inflation.

Les dirigeants de la banque centrale américaine avaient déjà signalé depuis un certain temps qu’ils entendaient procéder cette semaine à une première hausse de leurs taux d’intérêt depuis la fin de 2018. Ils n’avaient pas menti : le Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) a annoncé mercredi un relèvement de son taux directeur d’un quart de point de pourcentage, le faisant ainsi passer de sa valeur plancher, où il avait été descendu au début de la pandémie de COVID-19, à un taux désormais situé entre 0,25 % et 0,50 %.

Ce à quoi on s’attendait moins, c’est au degré de détermination que la Fed allait exprimer quant à son intention de poursuivre sur son élan tant et aussi longtemps qu’elle n’aura pas repris le contrôle sur l’inflation. Dans la mise à jour de leurs projections économiques et financières, les membres du FOMC prévoient désormais que le taux directeur de la Fed sera aux alentours de 2 % à la fin de l’année, soit l’équivalent d’une hausse d’un quart de point à chacune des six réunions restantes — et le double de ce qu’ils prévoyaient encore en décembre dernier.

Mais la Fed ne compte pas en rester là. Elle prévoit non seulement atteindre l’an prochain ce qu’elle considère comme son taux neutre à long terme (2,4 %), mais même le dépasser (à 2,8 %), pour entrer dans une zone où les conditions monétaires agiraient comme un frein sur l’activité économique, et y rester au moins jusqu’en 2025. Elle entend, de plus, commencer à réduire la taille des réserves d’actifs financiers constituées durant la crise dans le cadre de ses mesures d’assouplissement quantitatif, « bien plus vite et bien plus tôt » qu’on ne l’avait fait lors de la dernière récession, a indiqué en conférence de presse son président, Jerome Powell.

Dompter l’inflation

Tout cela devrait aider à ramener l’inflation plus près de la cible de 2 %, sans toutefois l’atteindre tout de suite, admettent les membres du FOMC. Propulsée à un sommet en 40 ans de 7,9 % en février par « des déséquilibres de l’offre et de la demande liés à la pandémie, des prix de l’énergie plus hauts et des pressions généralisées sur les prix », note le FOMC, l’inflation ne commencera probablement pas à diminuer avant l’été et s’élèvera encore autour de 4,3 % à la fin de l’année, de 2,7 % à la fin de l’an prochain et de 2,3 % en 2024.

La croissance économique, de son côté, devrait fortement ralentir, passant de 5,5 % l’an dernier à, non pas 4 %, comme on le croyait encore en décembre, mais plutôt 2,8 % cette année et autour de 2 % les deux prochaines années. Déjà « très serré », le marché du travail devrait rester fort malgré tout, a dit Jerome Powell, avec un taux de chômage que l’on voit se maintenir à 3,5 %.

Tous ces scénarios peuvent, évidemment, encore être bouleversés par les circonstances, a averti la Fed. À commencer par « l’invasion de l’Ukraine par la Russie », qui risque d’ajouter aux pressions inflationnistes et de peser sur la croissance, du moins à court terme. Jerome Powell a cependant estimé que « l’économie américaine est forte et prête pour une telle hausse des taux d’intérêt ».

La première réaction des marchés financiers montre qu’ils ne sont peut-être pas du même avis et qu’on craint que la banque centrale ne soit forcée à freiner son élan pour ne pas replonger les États-Unis en récession, a observé dans une brève analyse l’économiste de la Banque TD James Orlando.

Chose certaine, il faut s’attendre à ce que la Banque du Canada suive la Fed de près, a dit son confrère de la Banque CIBC Avery Shenfeld. Porté de 0,25 % à 0,5 % au début du mois, son taux directeur devrait, selon ce dernier, s’arrêter ainsi aux alentours de 2,25 % l’an prochain.