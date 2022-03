Talent.com récolte plus de 150 millions pour financer sa croissance

L’entreprise québécoise Talent.com, une plateforme de recherche d’emploi basée à Montréal et présente à l’international, franchit une nouvelle étape de sa croissance. Elle annonce mercredi la clôture d’une étape de financement de 120 millions de dollars américains (environ 150 millions de dollars canadiens) menée par Inovia Capital avec la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui lui permettra notamment d’améliorer l’efficacité de sa plateforme et de procéder à de nouvelles embauches.

Anciennement nommée Neuvoo, l’entreprise Talent.com a été fondée il y a 11 ans par Lucas Martinez, Benjamin Philion et Maxime Droux. La plateforme fournit des outils de moteur de recherche d’emploi, de calculateur d’impôt et de comparaison des salaires — c’est la rivale québécoise des plateformes américaines Indeed et Monster.com. « Quand on a commencé, on était peut-être 50e parmi les meilleurs sites de recherche d’emploi de la planète. Aujourd’hui, on a réussi à se hisser dans les cinq premiers, et l’entreprise est profitable », souligne fièrement Lucas Martinez, cofondateur et codirecteur de Talent.com. « Cette étape de financement va nous aider à passer au prochain stade de notre croissance », assure-t-il.

En 2021, l’entreprise, dont la plateforme est accessible dans 78 pays, a généré un chiffre d’affaires de 125 millions de dollars canadiens. « Notre principal objectif est désormais d’aller chercher un milliard de revenus dans les prochaines années », poursuit M. Martinez. « On espère devenir le 2e site de recherche d’emploi en importance d’ici cinq ans. »

Tremplin de capitaux

Pour prendre de l’expansion, l’entreprise montréalaise pourra désormais compter sur de nouveaux capitaux — soit 120 millions de dollars américains débloqués au cours de l’étape de financement de série B dirigée par Inovia Capital, avec la participation de la CDPQ et d’autres partenaires comme Investissement Québec, BDC Capital et Fondaction.

« Depuis notre investissement initial, en 2019, la société a triplé de taille », explique Alexandre Synnett, premier vice-président et chef des technologies à la CDPQ. « C’est une croissance absolument phénoménale. »

« On croit aux perspectives de croissance de cette entreprise, non seulement parce que l’équipe de gestion a rempli ses objectifs dans les dernières années, mais aussi parce que le marché du recrutement est très grand. Il représente 550 milliards de dollars américains annuellement », note M. Synnett, indiquant du même coup la nécessité de ce type de plateforme dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Dans le cadre de cette étape de financement, la CDPQ a injecté 42 millions de dollars. En 2019, la Caisse avait déjà investi 53 millions de dollars dans l’entreprise.

Talent.com a aussi conclu un financement de 30 millions de dollars américains sous forme de dette bancaire avec le groupe Technologie et innovation de BMO Groupe financier, ce qui porte le montant total des nouveaux investissements dans l’entreprise à 150 millions de dollars américains.

Ces fonds permettront entre autres à Talent.com de mettre au point sa plateforme programmatique, de procéder à des embauches au Québec et à l’étranger, de promouvoir la marque et de faire évoluer ses nouvelles solutions ciblées pour les petites et moyennes entreprises.