Changement de direction à La Maison Simons

La famille Simons ne sera plus à la tête des 15 magasins de vêtements Simons. Peter Simons a annoncé mardi qu’il cédait le poste de président-directeur général de l’entreprise à Bernard Leblanc.

M. Leblanc était auparavant vice-président exécutif et chef des opérations corporatives. M. Simons restera quant à lui impliqué dans l’entreprise fondée en 1840 par John Simons à Québec, en tant que chef marchand et membre du conseil de famille et du conseil consultatif. Lui et Richard Simons demeurent actionnaires de contrôle, selon un communiqué publié mardi.

L’entreprise québécoise affirme qu’elle est en bonne situation financière, qu’elle a réussi son virage numérique, qu’elle « déploie son plan de croissance et peut compter sur son centre de traitement automatisé qui lui donne l’agilité requise du point de vue des opérations ».

Plus de détails à venir.