Des investissements étrangers records dans la région de Montréal

Malgré le contexte pandémique, Montréal a enregistré des investissements étrangers records de près de 3,8 milliards de dollars l’an dernier par l’entremise de Montréal International. Cette hausse est attribuable au report de certains investissements qui n’ont pu se réaliser l’année précédente, mais aussi à l’essor des secteurs des technologies de l’information et des jeux vidéo.

En 2020, Montréal international avait observé une baisse des investissements étrangers de 15 %, mais l’année 2021 lui a permis d’enregistrer un rebond important de 69 %. « Les voyants sont au vert », a indiqué Stéphane Paquet, p.-d.g. de Montréal International lors de la présentation, lundi, des résultats pour 2021.

Les investissements de 3,765 milliards de dollars réalisés par des entreprises étrangères sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et ses 82 municipalités ont permis de concrétiser une centaine de projets, de créer 11 550 emplois — dont 5000 au centre-ville — et d’en maintenir 705 autres.

Le secteur des logiciels a représenté 18 % des investissements, contre 17 % pour les jeux vidéo et 14 % en logistique et transports. Malgré quelques nuages dans le domaine de l’aérospatial, celui-ci a tout de même généré des investissements de près de 300 millions. De son côté, le secteur des sciences de la vie a attiré des investissements de 250 millions. « Ç’a été la meilleure année en sciences de la vie pour Montréal International et je peux vous dire que si les astres s’alignent en 2022, ce sera aussi une excellente année en sciences de la vie », a soutenu M. Paquet.

Les projets sont issus de 25 pays et plus du tiers des investissements, soit 35 %, viennent des États-Unis, et le quart de la France.

Rappelons qu’en raison de la pandémie, Montréal International a dû suspendre ses missions à l’étranger et se tourner vers des événements virtuels pour attirer des investisseurs et faire du recrutement d’employés.

Un « Tinder » du recrutement

L’organisme a aussi lancé une plateforme de recrutement pour attirer des travailleurs qualifiés. « C’est grosso modo notre Tinder à nous, qui permet de mettre en relation des entreprises du Grand Montréal qui cherchent des employés et une banque de 56 000 candidats internationaux […] essentiellement dans le secteur des technologies de l’information », a expliqué Stéphane Paquet au sujet du site talentmontreal.com.

La mairesse Valérie Plante, qui participait à la conférence de presse tout comme la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, et la ministre fédérale responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, n’a pas manqué de rappeler que Montréal s’était retrouvée au sommet de plusieurs palmarès au cours des derniers mois, dont celui de la ville la plus sécuritaire dans le monde pour les femmes qui voyagent en solo ou pour les étudiants à l’échelle nord-américaine. Selon elle, ces facteurs, tout comme la relative abordabilité des logements, jouent un rôle important dans l’attrait de la ville de Montréal pour les investisseurs.