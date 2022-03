Tout ce qui monte doit redescendre, y compris l’essence

Le prix de l’essence, qui a atteint un sommet dans les dernières semaines au Québec et dans le monde, a des conséquences bien réelles sur les citoyens et les entreprises.

Selon divers organismes communautaires, les citoyens en pâtissent surtout en région, où ils sont obligés d’utiliser leur voiture pour tout déplacement.

« Les familles et les personnes à faibles revenus sont dans l’obligation d’aller de plus en plus loin des milieux de vie complets (où les commerces et les services du quotidien sont accessibles en transport actif ou collectif) pour avoir accès à des logements à des prix décents, souligne Gabrielle Guimond, de la Coalition nationale pour la tarification sociale en transport. L’augmentation du prix de l’essence a un impact catastrophique sur le budget global des personnes et des familles qui n’ont pas d’autre option que la voiture. »

Cet organisme plaide pour que les gouvernements prennent en compte cet enjeu dans leurs stratégies de logement.

Le prix de l’essence a aussi une incidence sur le prix des biens. Les frais supplémentaires que les compagnies de camionnage imposent à leurs clients pour pallier la hausse du coût du carburant ne cessent d’augmenter depuis quelques semaines, selon l’Association du camionnage du Québec (ACQ). Par exemple, des frais de 62,3 % étaient demandés la semaine dernière sur les chargements complets au Québec et en Ontario, selon l’indice de référence de l’ACQ.



Selon le président-directeur général de l’ACQ, Marc Cadieux, la facture commence déjà à être répercutée aux consommateurs. C’est aussi ce que constate la p.-d.g. de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Véronique Proulx. « La somme des perturbations de la chaîne d’approvisionnement fait en sorte que c’est de plus en plus difficile pour les manufacturiers, et le prix de l’essence vient s’ajouter à l’augmentation des coûts », dit-elle.

Tout ce qui monte redescend (mais pas si vite)

Évidemment, l’automobiliste québécois n’en est pas à sa première hausse subite du prix de l’essence. Comme par le passé, il devra se résigner à voir les prix à la pompe grimper au moins aussi rapidement que ceux du baril sur les marchés mondiaux. Et comme avant, quand le pétrole redescendra, le prix du litre d’ordinaire finira lui aussi par diminuer… mais pas aussi rapidement qu’il aura grimpé, avertit le professeur de HEC Montréal Pierre-Olivier Pineau.

« Les consommateurs n’ont pas la berlue quand ils ont l’impression que la hausse est plus subite que la baisse », dit-il. C’est en partie l’effet d’une faible concurrence entre stations-service. Elles vont hausser leurs prix dès que les coûts montent, mais vont généralement maintenir des prix élevés tant que les concurrentes ne baisseront pas les leurs. L’analyste ontarien du secteur pétrolier Roger McKnight ajoute que les prix à la pompe dans l’est du Canada baissent environ 24 heures après une variation des prix sur le marché du gros. « Le prix du gros est établi à New York à 15 h et entre en vigueur à minuit la nuit suivante. Il faut ensuite attendre 24 heures pour voir les stations-service s’adapter », dit-il.

Autrement dit, l’automobiliste capable de patienter un peu plus entre ses visites à la pompe consommera non seulement moins de carburant – ce qui est bon pour tout le monde –, mais il paiera aussi moins cher pour faire le plein.

Des solutions ?

Quelles sont les autres solutions pour préserver le budget des citoyens ? Certains réclament une baisse des taxes à la consommation et d’autres proposent l’élimination de taxes sur le carburant. Mais selon notre chroniqueur Gérard Bérubé, une telle réduction reste rarement dans les poches des consommateurs.

De son côté, CAA-Québec recommande aux automobilistes d’adopter l’écoconduite, qui consiste à accélérer en douceur et à rouler moins vite et à vitesse constante. L’organisme suggère aussi « d’assurer l’entretien optimal de votre véhicule », puisqu’« une voiture mal entretenue peut brûler jusqu’à 25 % plus d’essence ». Un autre conseil : considérer l’achat d’un véhicule électrique ou hybride, même s’il est difficile de trouver un tel modèle pour livraison immédiate.

Pour sa part, le vice-président au développement stratégique du service d’autopartage Communauto croit que cette crise poussera les citoyens à réévaluer leurs habitudes de vie. Leurs abonnés ont augmenté de 30 % cette année, précise Marco Viviani, qui s’attend à ce que cette progression continue.

