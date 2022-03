L’automobile plombe la stratégie climatique du Québec

Québec l’admet d’emblée : sa réglementation visant à stimuler l’électrification du transport n’entraînera aucune augmentation du nombre de véhicules électriques sur les routes de la province. À ce rythme, il semble déjà acquis que le Québec n’atteindra pas son objectif de réduction de 37,5 % de ses émissions polluantes en 2030, simplement en raison de ce laxisme dans l’électrification des véhicules routiers.

On le sait, à 43 % de ses émissions totales, le secteur du transport est le principal émetteur de gaz à effet de serre de la province. Le transport routier représente 80 % de cette proportion. Les automobiles et les VUS composent la majorité des véhicules sur la route au Québec. C’est pourquoi les experts s’entendent généralement pour dire que le moyen le plus direct qu’a le Québec pour réduire ses émissions totales de GES est de cibler le transport automobile.

Or, selon l’analyse publiée à la fin janvier par le ministère de l’Environnement de sa propre norme sur les véhicules zéro émission (VZE), les émissions du secteur québécois du transport ne seront que 13 % moins élevées en 2030 par rapport à leur seuil de référence, soit celui des émissions de GES de 1990.

« Ce que ça veut dire, c’est que, pour atteindre sa cible climatique, le Québec devra exiger d’autres secteurs économiques qu’ils réduisent pratiquement de 100 % leurs propres émissions de GES, ce qui paraît bien entendu impossible dans les conditions actuelles », résume le directeur des relations gouvernementales d’Équiterre, Marc-André Viau. Les plus cyniques diront que ce n’est rien de bien nouveau : à ce jour, le Canada et le Québec n’ont atteint aucune des cibles climatiques qu’ils se sont fixées.

Éternel optimiste, Équiterre publie lundi des modifications à la norme VZE qu’il recommande au gouvernement s’il souhaite pour une fois atteindre ses cibles climatiques. Parmi celles-ci : devancer à 2030 plutôt qu’à 2035 l’interdiction pour les grands constructeurs de vendre dans la province des automobiles et des VUS à essence. L’organisme environnemental croit qu’il serait aussi plus avisé que les mesures contraignantes contenues dans le projet de norme VZE soient appliquées à partir de 2025 plutôt que 2029.

Déjouer le « bluff »

Si, d’un côté, les groupes environnementaux critiquent le gouvernement pour sa timidité dans la lutte climatique, de l’autre, les commerçants du secteur automobile jugent au contraire qu’il leur en demande déjà trop.

Dans la révision de sa norme VZE, Québec resserre effectivement certaines dispositions qui ciblent spécifiquement les marchands de véhicules neufs. Un mécanisme de crédits déjà en place depuis quelques années et qui vise à encourager la vente de véhicules électrifiés en tout ou en partie — cela inclut les véhicules à moteur hybride branchable — sera plus sévère à partir de 2029. Cela fait craindre à la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ) le départ de certains constructeurs d’automobiles de la province qui n’auront pas pu effectuer à temps leur propre virage électrique.

Certains groupes automobiles rechignent encore aujourd’hui à envisager le retrait des moteurs thermiques de leurs catalogues. C’est le cas du groupe japonais Mazda, notamment, qui demeure très présent au Québec. Porsche, jusqu’à tout récemment, proposait même d’investir dans des carburants carboneutres produits à partir de la biomasse et d’énergie éolienne, par exemple.

Mais de là à voir des marques automobiles quitter le Québec, il y a un pas que ne franchit pas Équiterre, qui ne croit pas à ce bluff du secteur automobile. « Je ne vois pas quel commerçant va refuser de vendre des véhicules électriques, d’autant plus qu’ils sont vendus à un meilleur prix et qu’ils dégagent une meilleure marge de profit », dit Marc-André Viau, qui rappelle avoir entendu les mêmes menaces lors de la crise financière de 2008.

Une transition à poursuivre

La guerre en Ukraine ajoute une nouvelle pression sur le secteur énergétique mondial. Au Canada, plusieurs groupes soutiennent ces jours-ci qu’il serait avantageux pour l’économie et la sécurité du pays de reculer sur les cibles climatiques pour réinvestir plus massivement dans la production et l’exportation du pétrole canadien.

Comme la pandémie ces deux dernières années, l’actualité géopolitique ne doit pas servir d’excuse pour baisser les bras, martèle Équiterre. « Au contraire, c’est peut-être le meilleur moment pour [accélérer] la transition [vers la décarbonation de l’économie] », ajoute Marc-André Viau. « Cela enlèvera une source de financement à cette guerre. »

Sans surprise, le porte-parole d’Équiterre croit que le gouvernement devrait être plus sévère encore envers les secteurs du transport et de l’énergie. « Dans le fond, ce que l’industrie demande, c’est juste d’avoir un peu plus de prévisibilité. »