Des gens traqués par la hausse du prix de l’essence

Pour des personnes à revenus modestes qui doivent parcourir quotidiennement de nombreux kilomètres en voiture, la flambée du prix du carburant est une source d’anxiété et de privation.

Joany Deslandes se rappelle avec une certaine nostalgie le temps où, il y a quelques mois, elle faisait le plein pour une cinquantaine de dollars. Alors que le prix du litre d’essence dépasse 1,90 $, remplir le réservoir de sa Jeep lui a coûté cette semaine près de 80 $. Cette augmentation a une incidence majeure sur le budget de la mère de famille monoparentale de deux adolescents, puisqu’elle fait maintenant le plein trois fois par semaine.

Cette résidente de Longueuil a amorcé un retour aux études à temps plein en août 2020, ayant été admise au cégep de Granby en technologie du génie industriel, un programme qui n’est offert que dans une poignée d’établissements collégiaux. « Je savais que je devrais me serrer la ceinture pour ces trois années d’études, mais je ne pensais pas me la serrer autant », admet-elle.

Depuis que les cours ont repris en présentiel, elle doit parcourir 160 kilomètres par jour, sans compter les visites à son copain à Chambly et les déplacements réclamés par ses deux enfants. C’est donc près de 240 $ par semaine qui pourraient être engloutis par les coûts de l’essence.

1,85 $ C’était le prix plancher de l’essence vendredi.

Elle doit faire vivre sa famille avec de l’aide financière aux études de 485 $ par mois, qui a fondu de plus de la moitié depuis l’an dernier, et moins de 20 000 $ en revenus d’emploi, réalisés en travaillant l’été et le samedi.

« Je m’arrange pour que mes enfants mangent un repas qui a du sens et, moi, je vais parfois manger des céréales ou des toasts pour souper », poursuit la trentenaire.

Pour tenter de joindre les deux bouts, Mme Deslandes a fréquenté les banques alimentaires. Pour dépenser moins d’essence, elle roule moins vite et choisit soigneusement sa station-service.

« J’essaie d’économiser des petites affaires ici et là, mais c’est difficile. J’ai regardé pour une voiture électrique. Mais qui veut financer une personne qui travaille huit heures par semaine ? » se demande l’étudiante.

Mme Deslandes souhaiterait que le cégep lui permette de suivre une partie de ses cours en virtuel, ce qui n’est largement offert, pour l’instant, qu’aux étudiants qui doivent s’isoler en raison de la COVID-19.

« Des fois, je me demande si je dois faire semblant d’avoir eu un test positif pour rester chez nous en ligne. C’est rendu désespéré. J’ai même pensé m’ouvrir un compte OnlyFans pour mes pieds. À un moment donné, ça devient tellement lourd à porter que tu ne vois plus de solution », témoigne la mère de famille.

Couper dans les loisirs

Sonia Théberge doit aussi se rendre quotidiennement dans un cégep situé à plusieurs dizaines de kilomètres de chez elle, en tant que professeure. Son pouvoir d’achat a diminué puisqu’elle n’a eu droit à aucune augmentation de salaire depuis deux ans, affirme-t-elle, et que son conjoint n’a pas pu travailler pendant le premier confinement.

Comme elle a déménagé à Rawdon, dans Lanaudière, pendant la pandémie, Mme Théberge doit utiliser sa voiture pour tous ses déplacements.

« À court terme, il n’est pas question de sortir au restaurant, d’aller au théâtre, aux concerts ni d’acheter des vêtements, des cadeaux, bref tout ce qui n’est pas essentiel. […] Mon copain et moi avons aussi décidé que les vacances de cet été seraient à la maison. À moyen terme, je devrai laisser tomber mon loisir sportif préféré, le tennis, parce que c’est un luxe que je ne pourrai plus me payer », rapporte Mme Théberge.

« Si tous les citoyens dans une situation confortable comme la mienne ne sont plus en mesure de dépenser, beaucoup de secteurs de notre société seront affectés », ajoute-t-elle.

C’est justement cet effet boule de neige sur les consommateurs qu’observe déjà Adlene Abdelmoumene, qui travaille comme chauffeur Uber Eats sept jours par semaine pour faire vivre sa famille, dont un bébé naissant. Cet habitant de Montréal dit constater depuis deux semaines une baisse des commandes. Sa marge de profit s’est aussi réduite étant donné l’augmentation du prix de l’essence, qu’il doit payer lui-même en tant que travailleur autonome.

« Je dois faire des heures en plus pour compenser ces pertes », affirme-t-il, ajoutant qu’il dépend de la générosité des clients en ce qui a trait au pourboire. M. Abdelmoumene considère sérieusement l’idée de se convertir à la livraison à bicyclette. Il ne voit pas d’autres solutions à sa précarité actuelle, à part travailler plus fort et se croiser les doigts pour que le prix de l’essence redescende dans un avenir rapproché.