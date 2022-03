Une transition verte dans l’ombre de la guerre en Ukraine

La nouvelle aurait normalement dû occuper toute la place compte tenu de l’importance de l’enjeu et de la gravité de la situation. Au lieu de cela, le volumineux rapport est presque totalement passé inaperçu, il y a une dizaine de jours, les regards de tous étant braqués sur le drame en cours en Ukraine.

Ultime référence scientifique en la matière, la nouvelle version du rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) n’avait pas, comme on pouvait s’en douter, beaucoup de bonnes nouvelles à présenter à l’humanité. C’est « un atlas de la souffrance humaine », a résumé le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Les scientifiques y constatent que le réchauffement climatique va encore plus vite qu’on le craignait et que certains de ses impacts sont dorénavant « irréversibles ». Dans ce contexte, non seulement n’y a-t-il plus un instant à perdre pour réduire les émissions gaz à effet de serre (GES) avant que la situation ne se dégrade encore plus, mais il faut aussi, enfin, prendre au sérieux les besoins d’adaptation au nouveau monde dans lequel on est déjà entré. « Tout retard […] nous fera rater la brève fenêtre d’opportunité nous permettant d’assurer un futur viable pour nous tous et qui se referme rapidement. »

Pendant ce temps, sur le front

Mais l’attention de la planète est ailleurs. Elle est occupée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, suscitant dégoût et colère dans plusieurs pays qui cherchent à porter secours aux victimes et à sanctionner les agresseurs.

On est très inquiets aussi par l’impact que cette guerre pourrait avoir sur l’économie mondiale et qu’elle a déjà sur les principaux biens exportés par les pays directement en cause, à commencer par le pétrole, le gaz et le charbon, mais aussi des céréales, des minerais ou encore des engrais.

Les augmentations de prix dont il est question ces jours-ci ne manquent pas de frapper les portefeuilles et les esprits, surtout en période de forte inflation. La banque JPMorgan Chase prédit déjà qu’elles réduiront la croissance mondiale de 0,8 point de pourcentage cette année et de presque le triple dans la zone euro. D’autres n’ont pas manqué de rappeler les émeutes dans une cinquantaine de pays pauvres qu’avaient provoquées les dernières fortes augmentations des prix mondiaux des denrées alimentaires en 2007-2008.

Du côté des énergies fossiles, on s’active pour trouver d’autres sources d’approvisionnement en remplacement de la Russie. Des pays producteurs comme l’Arabie saoudite, le Venezuela et l’Iran nous apparaissent, soudainement, plus sympathiques. Au Canada, des voix s’élèvent déjà pour en appeler à la relance de projets pétroliers et gaziers qu’on croyait morts et enterrés. Aux États-Unis, il est aussi question de rouvrir des puits qui avaient été fermés.

En Europe, où l’on dépend à 40 % des importations de gaz russe, il n’est pas question d’y renoncer pour le moment. En fait, si un pays comme l’Allemagne continue d’avoir pour projet de tirer 100 % de son énergie de sources renouvelables d’ici 2035 et d’accéder ainsi à sa « liberté énergétique », en attendant, on a même augmenté sa dépendance au fil des ans.

Une crise gaspillée

Le terrible coup de frein économique provoqué par la pandémie de COVID-19 et les formidables plans de relance déployés par les gouvernements auraient dû servir au moins à accélérer la transition vers une économie plus verte. Or, sur les quelque 14 000 milliards dépensés par les gouvernements du G20 en mesure de relance en 2020 et 2021, 860 milliards, ou 6 %, sont allés à des programmes susceptibles de réduire les émissions de GES, rapportait une étude publiée au début du mois par la revue Nature. Si l’effort en la matière avait au moins été équivalent à ce qu’ils avaient fait lors de la crise financière de 2008-2009 (16 %), les sommes investies auraient été plutôt de 2200 milliards.

Cela aurait peut-être aidé à ne pas être témoin d’une reprise économique où, plutôt que de diminuer, les émissions mondiales de GES du secteur de l’énergie ont atteint un niveau record en 2021. Cette piètre performance est notamment le résultat d’une croissance de la combustion de charbon, la pire des énergies fossiles, rapportait cette semaine l’Agence internationale de l’énergie. Et il y a fort à parier que cette source d’énergie fera aussi partie des solutions de rechange qui seront mises en avant pour remplacer les importations russes.

Le portrait n’est pas complètement noir, et les apparences peuvent être trompeuses, rappelait cette semaine le Financial Times. Ce recours au charbon et la forte augmentation du prix des carburants fossiles des derniers mois sont notamment le résultat d’une offre limitée et d’un sous-investissement dans le développement de nouvelles ressources dans le secteur justement parce que les investisseurs et les entreprises croient de moins en moins en l’avenir de ces formes d’énergie. Le problème, c’est que le développement des technologies vertes et leur déploiement ne se font pas assez vite en parallèle.

« La vérité est que nous n’avons jamais vu d’urgence dans les changements climatiques contrairement à l’urgence que nous sentons aujourd’hui dans la guerre en Ukraine », déplorait un expert cité dans un quotidien britannique.