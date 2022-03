L’économie canadienne profitera peu de la guerre en Ukraine

Le Canada sera le bénéficiaire involontaire de la guerre en Ukraine grâce à ses exportations de pétrole, de céréales, de minerais ou encore d’engrais. Il atteindra toutefois assez rapidement les limites de sa capacité d’en profiter à court terme et devra aussi faire face à d’autres coûts économiques plus diffus et potentiellement plus lourds à long terme.

Personne n’irait confondre le Canada avec la Russie, ont observé lundi dans une brève analyse les économistes de la Banque Nationale, Warren Lovely et Alpa Atha. Cependant, on ne manque pas d’être frappés par l’extraordinaire ressemblance de leurs principaux secteurs d’exportation, à commencer par le pétrole brut qui arrive en tête de liste dans les deux pays, mais aussi le pétrole raffiné (2e en Russie et 6e au Canada), le gaz naturel (au 3e rang dans les deux cas), le blé (5e et 12e), le fer (6e et 10e), l’or (7e et 4e), l’aluminium (au 9e rang dans les deux cas) et le bois (10e et 5e).

Or, les perturbations provoquées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions commerciales et économiques adoptées de concert par les nations contre l’agresseur ont eu pour effet de propulser à la hausse les prix mondiaux de ces biens. À près de 125 $US le baril, le prix du pétrole est aujourd’hui presque le double de ce qu’il était à la fin de l’année dernière. Le blé, le maïs et le soya se vendent plus cher que durant la crise alimentaire de 2008. Déjà en hausse, le nickel, l’aluminium et le cuivre ont tous battu des records alors que l’or approche du sien. Le prix des engrais est aussi en augmentation rapide.

Hausse du prix des exportations

« À court terme, c’est sûr que c’est une bonne nouvelle pour le Canada, particulièrement pour les secteurs directement concernés et les provinces productrices », remarque le professeur et expert en économie de l’énergie à l’Université d’Ottawa Jean-Thomas Bernard. Dans l’industrie pétrolière, « l’argent doit même leur sortir par les oreilles », dit-il, les dernières années de vaches maigres ayant forcé cette industrie à rationaliser ses activités et à réduire considérablement ses coûts de production.

Cette hausse du prix des exportations canadiennes ne profitera pas seulement à l’Alberta et aux secteurs économiques directement touchés, avait expliqué la semaine dernière en conférence de presse le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem. Elle bénéficiera aussi, de manière plus diffuse, à l’économie du Canada tout entière en améliorant notamment sa balance commerciale.

Les industries concernées voudraient, dans de pareilles circonstances, pouvoir profiter de cette manne en augmentant leurs volumes de production, mais cela n’est généralement pas possible, souligne Angelo Katsoras, analyste géopolitique à la Banque Nationale du Canada. « On ne lance pas une nouvelle exploitation pétrolière en un claquement de doigts, pas plus qu’on n’ouvre une nouvelle mine du jour au lendemain. » Aux États-Unis, il faut en moyenne de sept à dix ans, uniquement pour obtenir un permis d’exploitation minière du gouvernement.

De toute façon, une augmentation de la capacité de production pétrolière est bien la dernière chose que l’on souhaite à l’économie canadienne à long terme, rappelle Jean-Thomas Bernard. « Le cap à suivre est bien connu, et c’est celui de la transition vers une économie verte. »

Les producteurs agricoles ont une capacité de réaction plus grande que les autres et ne manqueront pas de s’ajuster à la situation, note Bruno Larue, professeur et expert d’économie agroalimentaire internationale à l’Université Laval. Avant le déclenchement de la guerre, la Russie et l’Ukraine comptaient tout de même ensemble pour 30 % des exportations de blé. « Les producteurs canadiens vont adapter la composition de ce qu’ils plantent dans leurs champs en fonction des prix mondiaux. Ces choix se feront au printemps, et les prochaines récoltes viendront à l’automne s’il n’y a pas de sécheresses ou d’inondations. »

Les coûts à court et long terme

La guerre en Ukraine ne sera toutefois pas seulement une occasion de vendre certains produits à meilleur prix, préviennent tous ces observateurs. Elle viendra aussi avec des coûts à court et long terme, y compris pour un pays comme le Canada, qui entretient des relations commerciales minimales avec la Russie et l’Ukraine. L’ampleur de ces coûts reste pour le moment difficile à estimer, a expliqué Tiff Macklem.

Outre les risques qu’ils font peser sur la croissance économique européenne, ces coûts passeront principalement par l’impact des hausses de prix sur une inflation qui était déjà un problème pour l’ensemble des consommateurs, ainsi que par l’effet de la guerre sur la confiance en l’avenir des acteurs économiques et la stabilité des marchés financiers. « On suivra la situation très attentivement et on s’adaptera », a assuré le gouverneur en parlant de la suite du relèvement des taux d’intérêt commencé la semaine dernière.

« Oui, bien sûr, l’augmentation des prix mondiaux pourra profiter à certains, mais globalement, c’est toujours une mauvaise chose, ces affaires-là, résume Bruno Larue. Parce que la guerre peut continuer de s’étendre à d’autre pays. Mais aussi parce que toute cette incertitude est mauvaise pour les affaires et qu’elle peut se prolonger longtemps après la fin de la crise. »

Angelo Katsoras craint, lui aussi, que cette guerre en Europe vienne creuser la « méfiance » qu’on sentait grandir entre certains pays ces dernières années et les inciter à se retrancher un peu plus encore au sein de « blocs économiques ». « Il y a un coût économique lorsqu’on choisit de privilégier la sécurité plutôt que l’efficacité. »