Le président Joe Biden annoncera mardi un embargo sur les importations de pétrole russe aux États-Unis, ont rapporté mardi plusieurs médias américains, en réponse à l’invasion de l’Ukraine.

Le chef de l’État doit s’exprimer à 10 h 45 HE pour « annoncer des actions visant à sanctionner la Russie pour sa guerre injustifiée et non provoquée » contre l’Ukraine, a indiqué mardi la Maison Blanche.

D’autres détails suivront.



À lire aussi : Des milliers d’Ukrainiens tentent de quitter les zones bombardées, le cap des deux millions de réfugiés franchi

Blogue en direct | Les dernières nouvelles de l'invasion en Ukraine