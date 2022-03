Des échos canadiens au blocage des engrais

En demandant à ses producteurs nationaux d’engrais de ne plus exporter, la Russie tire les prix des fertilisants vers de nouveaux sommets et exacerbe l’inflation alimentaire à l’échelle mondiale. Une onde de choc qui devrait affecter les agriculteurs canadiens.

« En matière de réapprovisionnement [d’engrais] la Russie est normalement une des sources pour l’est du Canada », expliquait Casper Kaastra, chef de la direction de Sollio Agriculture, lors d’un entretien accordé au Devoir le jour même où la Russie lançait son offensive en Ukraine.

Le pays est en effet une « importante source à l’échelle mondiale » aussi bien pour les fertilisants à base d’azote que pour ceux faits à partir de phosphore ou de potasse, détaillait-il. En fait, à elle seule, la Russie représente 23 % de l’exportation d’ammoniac, 14 % de l’urée, 21 % de la potasse et 10 % des phosphates transformés, selon les chiffres du Fertilizer Institute.

Or, l’agence de presse russe TASS rapportait vendredi que la Russie pourrait bien suspendre les exportations d’engrais. Selon ce qui était rapporté, le ministère russe de l’Industrie et du Commerce aurait recommandé aux producteurs nationaux d’engrais — PhosAgro, Uralchem, Acron et EuroChem — de suspendre leurs exportations jusqu’à ce que les services de transport maritime reprennent leur cours normal.

La Russie répliquerait ainsi aux annonces des géants maritimes AP Moller-Maersk et MSC, qui ont suspendu la semaine dernière toutes livraisons à destination et en provenance de la Russie.

Dans le cadre de ce conflit, les impacts pour les agriculteurs canadiens sont difficiles à évaluer, indiquait M. Kaastra, soulignant qu’ils étaient différents selon les types d’engrais. L’impact devrait être « presque inexistant » pour les engrais à base de potasse dans l’est du Canada : « Le produit qu’on utilise vient des mines de potasse de l’ouest du Canada. »

Il ajoutait : « Pour les autres [types d’engrais] par contre, l’urée ou l’azote viennent souvent de Russie. Et c’est le cas de temps en temps pour les fertilisants à base de phosphore. »

À court terme, « on estime être capable de répondre à la demande pour le début de saison, plus que pour la fin de la saison », soulignait-il, précisant que l’est du Canada est doté d’infrastructures ferroviaires et maritimes facilitant l’accès à d’autres sources d’approvisionnement. « On a des options. Ça peut venir de la Chine par moments, des États-Unis par bateau ou par train. Dans l’Ouest canadien, il y a de la fabrication d’engrais à base d’azote également. »

Des prix en hausse

Si la disponibilité des engrais dépend de l’évolution du conflit dans les prochaines semaines, leur prix atteint déjà des sommets. Par exemple, le prix d’engrais anhydre, qui gravitait autour de 500 dollars américains la tonne en 2020, a augmenté de façon constante en 2021 pour atteindre 800 dollars américains en octobre. Et depuis, il a été catapulté à 1500 dollars américains la tonne.

Une hausse qui a eu une incidence directe sur celui des aliments. L’Indice des prix des produits alimentaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) atteint des sommets. En février, il avait augmenté de 24,1 % par rapport à son niveau de l’an dernier et connu une hausse de 3,9 % en comparaison à janvier.

Outre une baisse de l’offre des grains, notait vendredi l’économiste de la FAO Upali Galketi Aratchilage, une poussée beaucoup plus importante de l’inflation des prix des denrées alimentaires provient d’éléments externes, « en particulier des secteurs de l’énergie, des engrais et des aliments pour animaux ».

Dans une déclaration la semaine dernière, The Fertilizer Institute affirmait pour sa part : « Actuellement, l’ampleur exacte et la manière dont le conflit russo-ukrainien affectera le marché mondial déjà tendu des engrais ne sont pas claires, mais cela ajoutera une pression supplémentaire sur un marché qui a déjà connu de nombreux défis au cours des dix-huit derniers mois. »

Le géant canadien de la potasse, Nutrien, envisage quant à lui d’augmenter sa cadence de production pour répondre à la demande. « Nous examinons de très près, si la situation se maintient, comment déployer davantage de mineurs et comment exploiter de nouveaux sites », déclarait le p.-d.g. par intérim de l’entreprise, Ken Seitz, lors d’une conférence devant les investisseurs de BMO Marchés des capitaux, la semaine dernière. Nutrien prévoit vendre jusqu’à 14,3 millions de tonnes de potasse en 2022, ce qui en ferait une année record.