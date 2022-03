Alimentation Couche-Tard suspend dès ce lundi ses activités en Russie

La compagnie Alimentation Couche-Tard annonce lundi la suspension immédiate de ses activités en Russie et met en place des plans pour, dit-elle, prendre soin de ses employés.

Dans un communiqué, le président et chef de la direction, Brian Hannasch, explique que la multinationale basée à Laval condamne l’agression de la Russie contre l’Ukraine ainsi que les effets humanitaires considérables tant sur les Ukrainiens que sur les Russes.

Alimentation Couche-Tard possède des magasins en Russie où elle exerce ses activités sous sa marque mondiale Circle K, qui compte plus de 320 employés et 38 magasins situés à Saint-Pétersbourg, Mourmansk et Pskov.

Le communiqué de la compagnie ajoute que depuis le début de la crise, les équipes locales de Circle K en Pologne, dans les pays baltes et dans l’ensemble du réseau européen ont offert du soutien aux réfugiés en leur fournissant du carburant gratuit, de la nourriture et des breuvages, du logement ainsi que des dons à des organismes de bienfaisance pour enfants.

Alimentation Couche-Tard opère dans 26 pays et territoires et possède près de 14 200 magasins.