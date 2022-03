L'opposition d'Ottawa au rachat complet des licences de Shaw ouvre à la voie à Québécor

Le refus d’Ottawa d’acquiescer au rachat complet des licences de services sans fil de Shaw Communications par Rogers Communications est une bonne nouvelle pour Québecor.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a dit jeudi qu’un rachat complet serait « fondamentalement incompatible » avec les politiques du gouvernement Trudeau. La déclaration du ministre ouvre la voie à la vente d’une partie des licences de services sans fil à un autre opérateur, estime Adam Shine, de la Financière Banque Nationale. « Il est très probable que Rogers ait entamé des démarches parallèles pour discuter avec les parties intéressées par les activités sans fils de Shaw », croit l’analyste financier.

Rogers et Shaw ont d’ailleurs indiqué qu’elles continueraient de travailler avec les autorités réglementaires afin de conclure la transaction de 26 milliards. Les discussions pourraient aboutir rapidement, juge M. Shine. « Nous pensons que ces efforts vont s’accélérer, car tout acheteur potentiel devra obtenir le feu vert du gouvernent rapidement pour conclure la transaction au moment désiré, soit d’ici juin. »

Vision expansionniste

À plus d’une reprise, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a dit que la société mère de Vidéotron songeait à prendre de l’expansion dans les autres provinces. En novembre, le dirigeant soulignait que le marché du Québec était rendu « assez mature » et qu’il croyait que le reste du Canada, où la concurrence est moins forte, offrait des occasions d’affaires lucratives.

En 2021, la société montréalaise a acquis 294 blocs du spectre de la bande de 3500 MHz, pour un montant de 830 millions. Plus de la moitié de cet investissement se concentre dans quatre provinces canadiennes : l’Ontario, le Manitoba, l’Alberta et la Colombie-Britannique.

L’intérêt de Québecor pour les actifs de Shaw ne fait pas de doute, croit Michael Geist, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’Internet et du commerce électronique de l’Université d’Ottawa. « Je crois qu’il est clair que Québecor anticipait la position du gouvernement et s’est préparée à faire une offre. Ça ferait de l’entreprise un acteur national plus fort. »

Chez Québecor, on s’est dit satisfait de la déclaration de M. Champagne. Un rachat complet des licences aurait été « contraire à l’intérêt public », a jugé M. Péladeau. « Alors que Bell, Rogers et Telus contrôlent déjà 90 % des parts de marché du sans-fil au Canada, il est impératif de mettre en œuvre les conditions favorables à l’émergence d’une réelle concurrence pour procurer aux consommatrices et aux consommateurs plus de choix, de meilleurs prix, de meilleurs services et de davantage d’innovations », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le transfert complet des licences de services sans fil de Shaw à Rogers serait fondamentalement incompatible avec les politiques de notre gouvernement en ce qui concerne le spectre et la concurrence dans les services mobiles.

Fin de non-recevoir

L’offre d’achat de Rogers, annoncée en 2021, est examinée par trois organismes de réglementation fédéraux. Parmi eux, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et le Bureau de la concurrence sont deux organismes fédéraux qui fonctionnent, en grande partie, indépendamment du gouvernement.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) est le troisième organisme. Son ministre responsable, François-Philippe Champagne, a opposé jeudi une fin de non-recevoir à la transaction dans sa forme actuelle. « Le transfert complet des licences de services sans fil de Shaw à Rogers serait fondamentalement incompatible avec les politiques de notre gouvernement en ce qui concerne le spectre et la concurrence dans les services mobiles. Je ne l’autoriserai tout simplement pas », a-t-il affirmé dans un communiqué.

Même si la déclaration semble forte, Jeff Fan, de Banque Scotia, dit ne pas être surpris. « C’est conforme à notre attente qu’ISDE et le Bureau de la concurrence demandent la vente des activités sans fil, soit la totalité ou une grande partie des licences. »

La vente d’une partie de licences de Shaw ne réglera pas nécessairement tous les problèmes liés à la concurrence, estime M. Geist. « Même avec des actifs essaimés, il reste des inquiétudes que la transaction réduise la concurrence pour plusieurs consommateurs canadiens et que les frustrations sur les prix élevés de la téléphonie sans fil demeurent. »