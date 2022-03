Un Trifluvien aux commandes d’un nouveau studio de jeu vidéo à Barcelone

Un Trifluvien qui a passé le plus gros de sa vie professionnelle au sein du studio de Montréal d’Ubisoft vient de se faire offrir une mission d’un tout autre niveau : prendre les commandes d’un nouveau studio établi à Barcelone appartenant à un important éditeur coréen, avec comme objectif de diriger à terme l’ensemble de ses activités européennes et peut-être nord-américaines.

Un chasseur de têtes qui avait Sébastien Ebacher à l’œil depuis un certain temps lui a trouvé un mandat à la hauteur de ses ambitions, c’est le moins qu’on puisse dire. À l’emploi d’Ubisoft à Paris depuis peu, il doit maintenant se trouver un appartement dans la capitale catalane, idéalement pas trop loin de la Rambla, son avenue commerciale la plus connue.

C’est une trop rare preuve que l’expertise des professionnels québécois du jeu vidéo commence à être reconnue bien au-delà des frontières du Canada et même de l’Amérique du Nord. L’industrie vidéoludique de la province a davantage l’habitude d’accueillir des dirigeants qui viennent de l’extérieur pour mener les troupes que l’inverse. Le Québec exporte beaucoup de jeux vidéo et de technologie, mais elle exporte très peu ses professionnels.

Le fondateur et unique propriétaire de Smilegate s’appelle Kwon Hyuk-bin. Il possède la cinquième fortune de Corée. Il est milliardaire. Il a littéralement accompli ce que bien des gens dans le jeu vidéo rêvent de faire : obtenir un succès populaire et financier instantané dès son premier jeu. Et pourtant, il demeure très impliqué dans son entreprise, et c’est en partie ce qui a séduit Sébastien Ebacher.

À la conquête de l’Ouest

« Quand j’ai rencontré M. Kwon un peu avant Noël, il avait l’air un peu perdu », raconte le nouveau dirigeant rencontré par Le Devoir à Barcelone. « Il disait avoir mal aux yeux parce qu’il venait de passer trop de temps devant son ordinateur à programmer un nouveau jeu. Cet homme-là n’a plus rien à prouver, mais il programme encore lui-même ! Et là, il veut me donner l’occasion de créer un nouveau jeu et à travers ça, comme il me l’a dit, de découvrir quel message j’aimerais transmettre au reste du monde. C’est tout un privilège de se faire donner les moyens d’atteindre un tel but. »

Ce n’est pas tous les jours qu’on se fait offrir les clés d’une machine comme un studio de jeu vidéo prêt à se lancer dans un tout nouveau projet… « Ça m’a vraiment redonné le goût de créer des jeux, c’est quelque chose que j’avais un peu oublié au fil des années. Je n’ai vraiment pas le goût de décevoir. Je vais vraiment y mettre toute mon énergie, car ça va au-delà du boulot. C’est peut-être la seule fois que j’aurai une telle chance de partir un projet de cette envergure. »

Sébastien Ebacher ne sait pas encore exactement ce à quoi ressemblera ce fameux projet. Mais il sait une chose : ce ne sera pas un simple jeu. Ce sera ce qu’on appelle dans le jargon une franchise. Un titre. Une propriété intellectuelle qui reposera sur un environnement qui pourra être utilisé à nouveau par la suite, ce qui a davantage de chances d’attirer les joueurs.

C’est une approche qui est en soi inédite pour Smilegate, qui ne possède pas un catalogue de jeux particulièrement garni et qui doit son succès principalement à un seul jeu. Appelé CrossFire, il s’agit d’un jeu de tir à la première personne qui a connu une popularité immédiate en Asie, mais qui n’a pas vraiment conquis l’Europe ni l’Amérique du Nord.

Smilegate commence tout de même à se faire un nom sur ces deux continents grâce à un tout nouveau jeu appelé Lost Ark et qui vient d’apparaître avec un certain succès sur la plateforme de jeux pour PC Steam, de la société américaine Valve Systems.

Un jeu en cinq étapes

La direction de Smilegate a été séduite par la vision de la production de jeux que lui a soumise Sébastien Ebacher lors de leurs premières rencontres. C’est aussi une vision qu’il prévoyait déjà présenter plus tard ce mois-ci à l’occasion d’une grande conférence d’industrie à San Francisco, la Game Developers Conference.

Selon lui, il est possible de stimuler l’engagement de tous les employés à chacune des étapes de la production en misant sur cinq émotions précises, chacune associée à une étape de la production d’un jeu. Par exemple, la première étape, qui consiste à établir le concept, est celle de l’excitation. « Quand tout le monde est excité par le projet, c’est plus facile d’obtenir un engagement complet », dit-il. La cinquième étape, à la fin, consiste à présenter le jeu au public, même s’il s’agit d’une version bêta pas tout à fait complétée. C’est l’étape de la fierté. « Si l’équipe est fière, on peut présenter le jeu à des testeurs, même s’il n’est pas terminé encore. »

En tant que producteur exécutif, le nouveau patron québécois du studio barcelonais de Smilegate aura l’occasion de mettre sa théorie à l’épreuve. Son équipe est présentement constituée d’une trentaine de personnes, mais le site Web du studio affiche de nombreuses offres d’emploi à tous les niveaux. Sera-t-il tenté de faire déménager des ex-collègues montréalais ou québécois ?

Peut-être, mais rien n’est moins sûr… « Le secteur du jeu vidéo à Montréal est assez unique. On a beaucoup, beaucoup de studios qui ont constamment besoin d’une foule de ressources. Et les gens qui sont dans le métier depuis assez longtemps sont pour la plupart dans des situations assez confortables qui ne les incitent pas à aller voir ailleurs. »

Sébastien Ebacher aura donc avantage à peaufiner son espagnol… et à apprendre le coréen.

