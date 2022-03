Recyc-Québec veut contribuer à réduire les déchets à la source

L’enfouissement de déchets au cours des dernières années a connu « une nette augmentation », soulignait le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), en début d’année. Pour renverser la tendance, la société d’État Recyc-Québec veut encourager la réduction à la source et favoriser les initiatives d’économie circulaire, car le recyclage n’est pas la seule solution.

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de Recyc-Québec, est à la tête de l’organisation depuis quatre ans. Elle est arrivée en poste en pleine « tourmente de la crise du recyclage », raconte-t-elle, expliquant que des progrès ont été réalisés depuis.

« On a travaillé au début pour soutenir les centres de tri, mais on y est aussi allés avec des mesures structurantes : notamment de modernisation des centres de tri, mais aussi plus en profondeur, en revoyant même la collecte sélective, la consigne et en déployant de manière plus vigoureuse la gestion des matières organiques », souligne-t-elle.

Sauf que tous ces efforts n’ont pas suffi à réduire la quantité de déchets se rendant directement au dépotoir ou à l’incinération au Québec. Entre 2015 et 2019 (les données les plus récentes disponibles), le nombre de déchets résiduels éliminés a augmenté d’un peu plus de 9 %, notait le BAPE dans son rapport, intitulé L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes, publié en janvier.

En 2019, la quantité de matières résiduelles éliminées atteignait 724 kilogrammes par habitant, soit la quantité la plus élevée observée depuis 2011 — un niveau bien supérieur à l’ambition gouvernementale d’atteindre 525 kg par habitant en 2023.

Une solution parmi d’autres

« Il y a des progrès qui ont été faits, mais on est d’accord qu’il faut accélérer la cadence », reconnaît Mme Gagné, en réponse au rapport du BAPE. « On pense que les programmes qui sont en cours sont très alignés [avec les constats du rapport] et on est très ouverts à accueillir tout autre mandat que le gouvernement voudrait nous donner pour faire en sorte d’atteindre cet objectif d’un Québec sans gaspillage, ce qui pour moi n’est pas une utopie », poursuit-elle.

Pour y parvenir, le recyclage n’est qu’une solution parmi tant d’autres, insiste la p.-d.g. de Recyc-Québec. Malgré un nom qui peut « porter à confusion », avoue Mme Gagné, l’organisation développe des programmes pour travailler en amont du recyclage et opter pour une stratégie de réduction à la source.

Entre autres, l’organisation a financé des projets comme La Tablée des chefs pour la réduction du gaspillage alimentaire ou des entreprises comme Insertech pour la réparation et le réemploi de matériel informatique. « Présentement, nos investissements sont consacrés à l’accompagnement et l’encadrement des nouvelles responsabilités élargies des producteurs (REP) », explique Mme Gagné.

Entre autres, il faut favoriser l’économie circulaire avec des symbioses industrielles « pour que le déchet d’une entreprise soit la matière première d’une autre », mais il faut aussi travailler sur l’éco-conception, plaide Mme Gagné. « Il faut travailler en amont. Le producteur est responsable de l’emballage qu’il met en marché et doit s’assurer que cet emballage va trouver une deuxième vie », illustre-t-elle.

« Le citoyen fait un bon travail »

La directrice de Recyc-Québec insiste à plusieurs reprises : le citoyen ne doit pas se décourager. « Le citoyen fait un bon travail. La preuve, c’est que 97 % des Québécois disent aujourd’hui recycler systématiquement ou de manière régulière, et 53 % des foyers possèdent un bac brun », souligne Mme Gagné, qui remarque aussi un engouement accru pour la tendance de la revente et de la seconde main depuis le début de la pandémie.

« Il y a deux importants générateurs de matières résiduelles pour les sites d’enfouissement. Ce sont les commerces, institutions et industries, et le secteur des matériaux de construction, rénovation, démolition. C’est là, entre autres, qu’il faut travailler prioritairement pour réduire les déchets à la source », croit Mme Gagné.