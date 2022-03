Amazon veut installer un centre à Varennes

Le promoteur immobilier Broccolini envisage de construire à Varennes un centre de distribution pour Amazon sur l’ancien site de Mométal Structures, qui a déclaré faillite en 2019, selon les informations du Devoir. D’une superficie de plus de 85 000 m2, le site permettrait d’accueillir le quatrième centre de distribution d’Amazon dans la région métropolitaine de Montréal. Détenant déjà des centres à Mascouche, Coteau-du-Lac et Lachine, le géant du commerce en ligne cherche depuis des années un emplacement au sud de Montréal.

Deux sociétés en commandite créées en 2021, qui appartiennent à Broccolini, ont acheté le terrain adossé au 201, chemin de l’Énergie. Il s’agit du site où Mométal Structures a fabriqué des charpentes d’acier entre 2000 et 2019 avant de déclarer faillite. L’emplacement qui servait à l’agriculture avant 2000 vaut 10,7 millions de dollars, selon la dernière évaluation municipale.

Pas de plans définitifs

Dans un bref courriel au Devoir, Amazon s’est contenté de dire qu’il n’y avait pas de « plans définitifs », renvoyant à Broccolini « pour toute autre question spécifique ». Le promoteur de Kirkland a refusé de répondre aux questions du Devoir en lien avec le projet. Il a par ailleurs déposé cet automne un avis de contamination, étape préalable à celle de la décontamination.

Dans les dernières années, Broccolini a été retenu par Amazon pour construire des centres de distribution à Lachine, Coteau-du-Lac, Ottawa et Barrhaven, en Ontario.

L’intérêt d’Amazon pour Varennes n’est pas nouveau ; la multinationale y a un centre de données. Qui plus est, Broccolini a récemment fait d’autres démarches pour lui construire un centre de distribution sur un terrain de 15,8 hectares appartenant à DuPont. Le géant américain de la chimie détient depuis des décennies des droits acquis sur une terre agricole de Varennes.

Or, en janvier, la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) a finalement refusé ce projet. Raison avancée par la CPTAQ : non seulement le terrain est en zone agricole, mais les droits acquis de DuPont ne sont valables que pour des activités industrielles liées à la chimie.

Une stratégie « toile d’araignée »

Dans sa décision, la CPTAQ rapporte les propos du président du Groupe immobilier Broccolini, Roger Plamondon, qui a déjà expliqué « que l’industrie de la distribution fonctionne selon le principe de la toile d’araignée, correspondant aux quatre points cardinaux », ajoutant « qu’Amazon cherche à s’établir dans la couronne sud de Montréal ».

Ce dernier a présenté Varennes comme un « secteur névralgique » qui, grâce à ses axes routiers, permet un accès rapide à Montréal, à la ville de Québec ainsi qu’aux États-Unis via l’autoroute des Cantons-de-l’Est.

Le maire de Varennes, Martin Damphousse, n’a pas voulu confirmer ou nier l’affirmation qu’Amazon emménagera dans le centre de distribution projeté par Broccolini. Un permis de travaux a été déposé par Broccolini pour l’ancien site de Mométal Structures, a-t-il seulement dit.

M. Damphousse souligne toutefois que la municipalité a tout mis en place pour attirer ce type de projet. Dans les dernières années, « la Ville a acheté et a revendu beaucoup de terrains », rappelle-t-il. Costco y a un entrepôt depuis 2019 et projette un agrandissement au cours des prochaines années.

« C’est certain qu’avec l’arrivée du Port de Montréal à Contrecœur, on est encore mieux positionnés », dit-il, ajoutant que l’intérêt se reflète avec l’arrivée des « Jean Coutu, Costco et Amazon et les 200 autres entreprises sur [leur] territoire en 10 ans ».