L’aventure russe aurait coûté des centaines de millions à la Caisse de dépôt

En se départant rapidement d’actions qu’elle détenait dans une trentaine de sociétés russes, la Caisse de dépôt et placement du Québec aura vu la valeur de son portefeuille russe fondre de quelques centaines de millions de dollars en quelques semaines, selon les estimations du Devoir.

Les tensions entre la Russie et l’Ukraine malmènent depuis décembre les titres des pétrolières, des sociétés gazières et des banques russes dans lesquelles la CDPQ détenait des actions depuis plus de dix ans. C’est jusqu’à 350 millions de dollars de pertes que l’institution pourrait avoir essuyées depuis le début de l’année.

Pour arriver à ces chiffres, nous avons considéré que la CDPQ détenait jusqu’à très récemment le même nombre d’actions qu’en 2020, dernière année pour laquelle nous détenons des informations détaillées et qui est à peu de chose près similaire à celle des cinq dernières années. Nous avons suivi l’évolution des titres russes jusqu’à la semaine dernière.

La CDPQ n’a pas voulu commenter l’impact de la chute des valeurs dans des sociétés dans lesquelles elle avait des actions. Dans une réponse par courriel, la conseillère principale, relations médias à la Caisse, Kate Monfette, écrit : « Nous avions déjà amorcé un plan de disposition de ces positions depuis un certain temps et l’avons accéléré ces dernières semaines. » Elle précise que le retrait est « bien avancé ».

350 Ce serait la valeur des pertes de la Caisse de dépôt et placement du Québec en lien avec le conflit entre la Russie et l’Ukraine, selon les estimations du Devoir.

Or ces pertes sont minimes pour une institution dont les actifs atteignent 420 milliards de dollars, fait-elle valoir : « Ce sont des positions marginales qui n’ont pas d’impact sur le rendement global de la CDPQ. »

Qui plus est, depuis l’invasion de la Crimée, en Ukraine, par la Russie en 2014 et les sanctions économiques qu’elle avait engendrées, la CDPQ avait arrêté d’investir activement dans le pays de Vladimir Poutine. Le nombre d’actions détenues dans plusieurs entreprises — Sberbank, VTB Bank, Gazprom, Rosneft et Novatek — n’a pas bougé d’un iota en cinq ans.

Les hauts et les bas

Les titres des pétrolières, des sociétés gazières et des banques russes, qui constituent l’essentiel du portefeuille russe de la CDPQ depuis une décennie, ont tout de même été profitables au fil des ans. L’an dernier, ils ont enregistré d’importants gains.

En 2021, la demande croissante en énergie a tiré vers le haut les actions des géants russes des énergies fossiles : Gazprom (+61 %), Novatek (+39 %), Rosneft (+38 %), Lukoil (+28 %), Surgutneftegas (+13 %). Idem pour les secteurs minier, agricole et bancaire, où la CDPQ était présente : VTB Bank (+25 %), Banque de Moscou (+11 %), Sberbank (+7 %) et le producteur d’engrais PhosAgro (+85 %).

Le portefeuille russe du bas de laine des Québécois aurait, dans les faits, bondi de plus ou moins 15 % en 2021 si sa position était restée semblable à celle des dernières années. À la fin de décembre, sa valeur aurait atteint un sommet en dépassant 850 millions de dollars, selon les estimations du Devoir. C’était avant que la valeur de leurs titres s’écroule en janvier et février.

La CDPQ a commencé à investir plus activement en Russie au tournant des années 2010, selon les renseignements qui accompagnent les rapports annuels des dernières années. En dix ans, la Caisse a diversifié ses investissements pour étendre ses actifs à de nouveaux secteurs : agriculture, télécommunications, Internet, aviation, ressources naturelles.

Au cours de cette période, la CDPQ est passée d’actions détenues dans une dizaine d’entreprises à des actions détenues dans une trentaine de sociétés. Une stratégie qui diffère de celle des années 2000, quand la position en Russie de la CDPQ était plutôt timide.

Depuis l’annexion de la Crimée en 2014, la CDPQ a considérablement ralenti ses investissements, particulièrement dans les secteurs des hydrocarbures et de la finance. Et pour la suite ? « Nous n’avons pas d’intérêt à investir directement [en Russie] et nous avons toujours respecté les sanctions canadiennes », assure-t-on.