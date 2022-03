Pas lieu de paniquer devant la hausse des taux d’intérêt

Les courtiers hypothécaires ont reçu mercredi un nombre particulièrement important d’appels de propriétaires immobiliers anxieux, dans la foulée de l’annonce d’une hausse de 0,25 % du taux directeur par la Banque du Canada. Mais il n’y a pas lieu de paniquer, assure Stéphanie Potvin, courtière hypothécaire chez Hypotheca et ancienne vice-présidente de l’Association des courtiers hypothécaires du Québec, qui répond à quelques questions.

Que dites-vous aux gens pour les rassurer ?

Les gens qui ont pris un taux variable dans le passé ont généralement reçu le conseil que c’était une bonne stratégie dans leur cas. Les taux variables sont encore, de loin, inférieurs par rapport aux taux fixes, donc ça demeure une bonne stratégie de rester à taux variable. On ne recommande pas, pour la majorité des cas, la conversion en taux fixes. À moins que la personne me dise qu’elle n’est pas capable de dormir parce qu’elle est trop inquiète.

À quel point le taux variable est-il plus bas ?

La plupart des prêteurs font passer aujourd’hui leur taux préférentiel, c’est-à-dire le taux de base, de 2,45 % à 2,70 %. Sauf que la majorité des institutions financières émettent un rabais sur le taux de base équivalent à environ 1,2 %. Le taux variable offert passera donc de plus ou moins 1,25 % à 1,50 %. C’est encore loin des taux fixes, dont les meilleures offres sont autour de 3 %.

Est-ce que l’augmentation de 0,25 % va faire une différence importante dans le portefeuille des propriétaires immobiliers ?

Pour l’instant, pas vraiment. Pour une hypothèque à 300 000 $, qui aurait son taux à 1,40 % augmenté à 1,65 % sur 25 ans, l’augmentation sera d’environ 35 $ par mois. Généralement, leur institution va leur envoyer un avis d’augmentation de leurs versements.

Pour les gens qui vont prendre une nouvelle hypothèque, le taux variable est donc encore une bonne solution ?

Tout va dépendre des besoins du client et de sa situation financière. Pour certaines personnes qui ont moins de tolérance au risque, le taux variable n’est peut-être pas adapté. Mais pour des gens à l’aise avec des variations de taux, ou qui vont rechercher des types de financement plus flexibles, c’est mieux, parce que les pénalités sont moins importantes qu’avec les taux fixes. Ça va rester un produit très prisé pour un bon nombre de clients qui renouvellent leur hypothèque ou achètent leur propriété. Il est pertinent de faire affaire avec un courtier pour trouver la bonne option pour vous. Par exemple, certains prêteurs peuvent nous proposer un versement fixe, pour pallier les augmentations, ce qui fait que le client ne se rend pas compte que le taux change [mais il paye moins de capital à chaque versement et la durée du prêt augmente].

Les taux d’intérêt vont toutefois continuer d’augmenter…

Il faudrait six augmentations de 0,25 %, ou trois de 0,5 % pour rattraper le taux fixe, ce qui donne une certaine latitude.