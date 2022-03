L’économie canadienne a crû de 4,6% en 2021

L’économie canadienne a enregistré une croissance de 4,6 % l’an dernier, alors qu’elle s’était contractée de 5,2 % en 2020, la première année de la pandémie de COVID-19, a indiqué mardi Statistique Canada.

Pour le quatrième trimestre, la croissance a progressé au taux annualisé de 6,7 %.

Selon Statistique Canada, les dépenses des ménages et la construction résidentielle ont le plus contribué à la croissance économique l’an dernier, la construction de nouvelles maisons, la revente et les rénovations ayant atteint des niveaux presque records.

L’augmentation de 15,4 % pour l’ensemble de l’année n’a été surpassée que par celle de 17,4 % enregistrée en 1983, alors que le pays sortait d’une récession l’année précédente.

La dette hypothécaire des ménages a augmenté d’un montant sans précédent de 182,4 milliards de dollars l’an dernier, a souligné Statistique Canada, portant le total des prêts hypothécaires résidentiels à l’échelle nationale à 1930 milliards en décembre.

La production était stable à la fin de 2021, Statistique Canada ayant indiqué que le produit intérieur brut réel était essentiellement inchangé en décembre. Cela place l’économie canadienne 0,4 % au-dessus de son niveau de février 2020, soit avant la pandémie.

Hausse des taux d’intérêt ?

L’agence fédérale a également indiqué dans une première estimation que l’économie canadienne avait crû de 0,2 % en janvier.

Ce premier signal pour janvier a un peu étonné les économistes, qui s’attendaient à un recul au cours du mois au milieu de la vague Omicron, qui a entraîné la perte de 200 000 emplois.

Royce Mendes, directeur général et chef de la stratégie macroéconomique chez Desjardins, a estimé que l’économie s’était probablement appuyée sur cet élan en février, alors que le pays a tourné le dos à la dernière vague de la pandémie, ce qui a permis aux entreprises de rouvrir à travers le pays.

La publication de ces données survient à la veille de la prochaine annonce prévue de la Banque du Canada sur ses taux d’intérêt. Les observateurs s’attendent à ce que la banque centrale relève son taux directeur mercredi, et à ce que d’autres hausses suivent tout au long de l’année.

En outre, le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, a publié mardi une mise à jour de ses perspectives sur l’économie canadienne et les finances fédérales.

Le rapport de M. Giroux prévoit que l’économie, après un faible début de 2022, devrait croître de 3,9 % cette année, tirée par un net rebond à partir du deuxième trimestre.

Il anticipe également un déficit budgétaire de 139,8 milliards de dollars pour cet exercice et de 47,9 milliards pour le prochain exercice, qui commencera en avril. Ces deux prévisions sont meilleures que celles fournies par le gouvernement fédéral dans sa mise à jour économique de décembre.

Mais M. Giroux prévient qu’une situation financière plus rose pour les comptes fédéraux, aidée par une meilleure économie que prévu, pourrait facilement se détériorer.

Le directeur parlementaire du budget a souligné que les promesses électorales libérales exceptionnelles s’élevaient à 48,5 milliards de dollars en nouvelles dépenses. Si une grande partie de celles-ci apparaissait dans le budget de cette année, M. Giroux prévient que la dette et les déficits augmenteraient.