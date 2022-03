La Russie met l’éthique des télécoms à l’épreuve

Les principaux représentants du secteur des télécommunications sont réunis à Barcelone ces jours-ci à l’occasion d’un Mobile World Congress (MWC) qui devait parler de 5G, de métavers et de téléphonie sans cesse plus intelligente. La guerre en Ukraine et tous ses effets collatéraux forcent un rebrassage de l’ordre du jour. Ils font en tout cas réaliser à certains le rôle de plus en plus stratégique de l’industrie du réseau mobile dans la géopolitique internationale.

« Nous sommes solidaires avec les pays et les sociétés qui ont condamné les récents agissements de la Russie en Ukraine », a déclaré au Devoir le PDG de l’Association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA) qui représente l’industrie mondiale du sans-fil et qui organise chaque année le MWC. John Hoffman tient toutefois à rappeler qu’il y a des limites à ce que son industrie peut faire. « Nos technologies jouent un rôle de plus en plus central dans la société et cela vient avec certaines responsabilités, mais nous laissons aux autorités le soin de déterminer ce qui passe ou pas [sur ces technologies]. »

Le secteur mondial des télécoms a profité de la vitrine offerte par le MWC pour condamner la tentative d’invasion de l’Ukraine par la Russie. « Avec la guerre en Ukraine comme toile de fond, une conférence comme la nôtre devrait nous rappeler l’importance de la responsabilité que nous avons en tant qu’industrie et communauté internationale à s’assurer de l’impact positif que nous avons sur la société », a déclaré sur scène durant son allocution d’ouverture du MWC le PDG du géant européen du sans-fil Vodafone, Nick Read.

À ses côtés, d’autres représentants de l’industrie des télécoms venus des quatre coins de la planète ont officiellement condamné les actions militaires russes qui ont cours en Ukraine. Le MWC a d’ailleurs renvoyé chez eux les représentants de la Russie qui espéraient représenter leur pays sur le plancher du MWC cette année.

Le PDG du géant espagnol Telefónica José María Álvarez-Pallete est allé un peu plus loin en traçant un lien entre le progrès matériel vécu pas mal partout sur la planète ces dernières années et la responsabilité éthique accrue que cela devrait entraîner. À une époque où l’humanité tout entière semble se retrouver dans un village global, une invasion d’un pays par son voisin relève pratiquement de l’absurde, a-t-il dit.

« Il est déconcertant qu’en plein 21e siècle des événements comme ce qui se passe actuellement en Ukraine puissent encore avoir lieu, a déclaré M. Álvarez-Pallete. En tout cas, ça nous fait comprendre que la technologie manque peut-être un peu d’empathie à l’heure actuelle. »

Guerre numérique

À l’heure où des acteurs du système financier mondial tentent d’isoler le système bancaire russe et ses principaux dirigeants en réaction à l’offensive militaire qu’ils dirigent en Ukraine, le secteur des télécoms lui n’a pas de plan concret pour couper ses propres ponts avec la Russie. Ce ne sont pas les justifications qui manqueraient : les gouvernements de nombreux pays occidentaux, dont le Canada, ont averti ces derniers jours leurs citoyens et leurs entreprises de l’importance de bien renforcer leurs outils de défense contre les cyberattaques, entre autres.

Le Centre canadien de la sécurité des télécommunications a envoyé une missive à chacune des provinces du pays à la fin de la semaine dernière indiquant qu’il soupçonnait des attaques qui pourraient être commanditées par le gouvernement russe d’avoir lieu contre les réseaux avec et sans fil canadiens.

La désinformation aussi passe par ces mêmes réseaux, que ce soit via le truchement de médias russes comme Russia Today que les fournisseurs de services de télédistribution veulent cesser de distribuer, ou carrément sur les réseaux sociaux, où les images les plus virales ne sont pas toujours les plus authentiques.

Il semble difficile d’imaginer, sinon carrément impensable, pour une industrie qui depuis plus de 40 ans tente de connecter sans cesse un peu plus toute la planète de débrancher une partie de son réseau en conséquence d’actions militaires, aussi répréhensibles soient-elles.

Cela n’a d’ailleurs aucunement été invoqué par les professionnels des télécoms présents à Barcelone dans le cadre d’une conférence qui dicte généralement le ton pour les années à venir pour ce secteur. C’est pourtant là où responsabilité sociale, éthique, valeurs et technologie se rencontrent, ont pourtant déclaré ses principaux dirigeants sur une seule et même scène.

Réalité virtuelle ou alternative ?

Il faut dire que côté tendance, l’édition 2022 du MWC semble vouloir en quelque sorte fuir un peu la réalité géopolitique du moment. Les thèmes forts cette année touchent dans bien des cas aux réalités virtuelles et augmentées comme le fameux métavers du PDG de Meta Mark Zuckerberg. Cela va des casques de réalité virtuelle entièrement sans fil animés par une connexion 5G qui permettent de se déplacer dans des environnements numériques entièrement fictifs, aux lunettes de réalité augmentée qui ajoutent une dimension numérique à ce qui se trouve réellement devant nos yeux.

Alors que dans le passé, ces technologies avaient plutôt des airs de jouet ou de gadget, cette année, on vante leurs vertus pour accroître la productivité des entreprises, améliorer l’enseignement à distance et rapprocher encore un peu plus les communautés éloignées.

Des sociétés de tous les horizons, allant du géant américain Microsoft à la société taïwanaise HTC, ont justement profité du MWC pour vanter les mérites corporatifs de leur écosystème respectif d’appareils de réalité virtuelle et augmentée.

L’émergence des prochaines générations de la technologie 5G devrait pousser encore un peu plus loin la puissance de ces appareils puisqu’elle devrait accélérer l’accès aux données stockées sur le réseau, et même fournir une puissance digne de l’intelligence artificielle aux appareils mobiles de prochaine génération.

Ces nouvelles technologies ne manqueront pas de rapprocher l’humanité encore un peu plus au fil des prochaines années. Guerre ou pas, le village poursuit donc sa globalisation.