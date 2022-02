5 graphiques pour mieux saisir les impacts économiques de la crise ukrainienne

Quelle est l’importance de la Russie dans l’économie mondiale ? Quels peuvent être les effets du conflit en Ukraine sur les marchés et les échanges commerciaux ? Voici quelques graphiques pour aider à y voir plus clair.

Une puissance plus militaire qu’économique



La Russie est une grande puissance militaire, mais elle ne se situe qu’au 11e rang mondial selon la taille de son économie, selon les données de la Banque mondiale. Elle était, en 2019, la 20e ​source de produits importés des États-Unis. Ses catégories de produits les plus exportés sont le pétrole, le gaz naturel, la machinerie et les métaux ferreux. L’Ukraine, quant à elle, est la 54e économie mondiale.

Le pétrole brut à un sommet



Les prix du pétrole s’embrasent. Pour la première fois depuis sept ans, le prix du baril de Brent a dépassé la barre symbolique des 100 dollars américains. Jeudi, en cours de journée, il s’échangeait à plus de 105 dollars, avant de retomber sous la barre des 95 dollars vendredi.

Le blé bondit



La crise entre l’Ukraine et la Russie, deux poids lourds du secteur agricole qui totalisent 29 % des exportations mondiales de céréales, fait aussi grimper le prix du blé. Cela laisse présager une hausse du prix des produits vendus sur nos tablettes, ce qui contribuerait à alimenter l’inflation déjà galopante.

Le gaz naturel en pâtit



L’Europe importe 40 % de son gaz naturel de la Russie, selon les données d’Eurostat, et la crise se fait ressentir sur les prix. À Rotterdam, la référence Dutch TTF a bondi à environ 134 euros le mégawattheure jeudi.

La dépendance européenne



Le gaz naturel est le produit le plus exporté par la Russie, après le pétrole brut et d’autres produits pétroliers. Certains pays d’Europe sont d’ailleurs très dépendants du gaz naturel de la Russie. Ces pays n’utilisent toutefois pas nécessairement le gaz naturel comme seule source d’énergie. Par exemple, selon The Economist, la Finlande ne l’utilisait en 2021 que pour 3 % de sa consommation d’énergie et l’Allemagne, 27 %.