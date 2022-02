Rebond des marchés mondiaux, en l’absence de sanctions économiques majeures contre la Russie

Les Bourses mondiales montaient fortement vendredi, à la faveur de l’absence de sanctions économiques majeures prononcées contre la Russie.

Après avoir perdu autour de 4 % jeudi, les places européennes ont effacé une grande partie de leurs lourdes pertes de la veille : Paris a rebondi de 3,55 %, Londres de 3,91 %, Francfort de 3,67 %, Milan de 3,59 % et l’indice européen de référence l’Eurostoxx 50 de 3,69 %.

Après avoir perdu plus de 30 % jeudi, la Bourse russe est remontée de plus de 25 %.

Wall Street, déjà dans le vert jeudi soir, continuait sa lancée : le Dow Jones gagnait 2,38 %, le S & P 500 2,10 %. Le Nasdaq avançait de 1,38 % après son bond de plus de 3 % la veille.

Les forces ukrainiennes combattaient des militaires russes dans la capitale Kiev vendredi, au deuxième jour d’une invasion déclenchée par Vladimir Poutine qui, faisant fi des sanctions occidentales, a appelé l’armée ukrainienne à prendre le pouvoir.

Jeudi, les marchés ont surtout eu peur des possibles sanctions économiques contre la Russie, mais pour l’instant, le pays n’a pas été exclu du système bancaire Swift et aucune autre sanction majeure n’a été prononcée.

« La décision d’exclure l’énergie de la liste des sanctions est d’une certaine manière compréhensible, étant donné l’impact économique mondial que cela pourrait avoir », explique Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Les marchés saluaient également les prémices d’une éventuelle discussion entre la Russie et l’Ukraine. Vladimir Poutine serait en effet prêt à envoyer une délégation à Minsk, au Bélarus, pour des pourparlers avec l’Ukraine, selon les agences russes, chose systématiquement refusée par le Kremlin jusqu’ici.

« Cela semble très étrange, compte tenu des commentaires de Poutine cette semaine, mais cela n’a pas empêché les marchés d’espérer qu’il y ait quelque chose là-dedans », ajoute l’expert.

Peu après, Vladimir Poutine a néanmoins appelé l’armée ukrainienne à « prendre le pouvoir » à Kiev et a qualifié le président ukrainien et son entourage de « néonazis » et de « drogués ».

Les obligations remontaient néanmoins, le rendement à 10 ans des États-Unis revenant à 2 %, signe que les investisseurs se tournaient de nouveaux vers des actifs plus risqués.

De plus, face à une inflation qui s’est encore accélérée en janvier aux États-Unis, l’hypothèse des marchés de pouvoir compter sur une Réserve fédérale (Fed) accommodante et ces temps de guerre s’est envolé.

« En réalité le conflit en Ukraine ne devrait pas changer le rythme de resserrement de la politique monétaire de la Fed », estime le responsable actions européennes chez Axa IM, Gilles Guibout.

Les matières premières en repli

Les cours du pétrole partaient nettement à la baisse. Le baril de Brent s’éloignait de la barre des 100 dollars (-3,03 % à 96,08 dollars), loin du pic à 105 dollars atteint la veille, et le WTI baissait de 2,42 % à 90,56 dollars vers 17 h 40 GMT.

Le blé (-8,45 %) et le gaz naturel européen (-31 %) redescendaient de leurs pics de jeudi.

La Russie et l’Ukraine sont des pays essentiels pour l’approvisionnement en pétrole, gaz, blé et autres matières premières cruciales.

Minières, banques et compagnies aériennes rebondissent

Plombées jeudi, les minières reprenaient des couleurs : Evraz, qui a annoncé un bénéfice annuel plus que triplé en 2021 s’est envolé de 19,53 %, Polymetal de 17 % à Londres et ArcelorMittal a pris 10,05 % à Paris.

À Francfort, Deutsche Bank a repris 5,49 % et Commerzbank 8,82 %. À Paris, BNP Paribas a bondi de 3,01 %, Société Générale de 4,23 %, et à Milan Unicredit a regagné 3,81 %.

Du côté de l’aérien, Fraport a avancé de 5,19 % Lufthansa de 6,49 % MTU Aero Engines de 7,73 %, Air France de 7,55 %, Airbus de 6,43 % et IAG, maison mère de British Airways et Iberia, de 4,83 %.

Du côté des devises

L’euro remontait de 0,44 % face au dollar à 1,1241 dollar, après avoir touché un plus bas depuis juin 2020 la veille.

Le rouble reculait encore de plus 2 % et était largement au-dessus des 80 dollars, à 82,3510 dollars.

Le bitcoin progressait de 1,95 %, à 39 170 dollars.