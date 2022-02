Bell achète son rival en services Internet Ebox

Quel sera l’effet sur le prix des services Internet au Québec? Bell a annoncé jeudi après-midi qu’il se portait acquéreur de son rival Ebox, le plus important fournisseur régional de services Internet de la province, pour une somme non-divulguée.

Dans le communiqué annonçant cette transaction, Bell se veut rassurant et précise qu’Ebox continuera de desservir sa clientèle résidentielle au Québec et dans les régions de l’Ontario où la marque est déjà présente. Dans la foulée, Jean-Philippe Béïque et Dominic Létourneau, les deux cofondateurs d’Ebox, ont annoncé leur départ de l’entreprise.

C’est Isis Thiago De Souza, vice-présidente et directrice générale d’Ebox, qui prend la relève comme principale dirigeante du fournisseur dont le siège social est à Longueuil. «Nous sommes heureux de joindre la famille Bell et de poursuivre le travail effectué par Dominic et Jean-Philippe au cours des 25 dernières années», a déclaré Mme De Souza par communiqué.

Ni Bell ni Ebox n’ont voulu répondre aux questions du Devoir concernant cette transaction.

Consolidation, Acte 1

L’acquisition par un des géants canadiens des télécommunications d’un fournisseur régional de services de la trempe d’Ebox est une première au Canada. Ça risque toutefois de ne pas être la dernière transaction du genre, croit le président-directeur général du service montréalais de comparaison de forfaits de télécoms Planhub Nadir Marcos Mechaiekh Simon.

«C’est la première transaction du genre mais on pressentait depuis la décision du CRTC de rehausser le prix de gros de la bande passante Internet qu’il y aurait consolidation dans ce marché. Il pourrait donc y en avoir d’autres.»

Autre fait inusité : Ebox recourt selon le cas à l’infrastructure réseau tant de Bell que de Québecor pour offrir son service dans différentes régions de l’Est du Canada. Son passage sous le giron de Bell signifie-t-il que ses clients abonnés à son service par câble – fourni par Québecor via sa filiale Vidéotron – devront changer de service?

Chose sûre, c’est un moyen efficace pour Bell de renforcer sa position au Québec face à Québecor, son plus important rival dans la province. Au Québec, où Québecor et Bell sont les deux principaux fournisseurs dans le marché des services Internet pour la maison.

Moins de choix

Québecor a récemment fait des gains importants grâce à sa filiale bon marché Fizz, qui offre des services de base à prix réduit. Bell a aussi sa marque Virgin qui propose des services à prix réduit, mais son succès au Québec demeurait plutôt mitigé.

Ebox, qui se positionnait jusqu’ici comme un rival indépendant de Fizz et de Virgin dans le bas du marché, permettra à Bell de répondre à la popularité grandissante de Fizz, ajoute M. Marcos. L’impact que cette transaction aura sur le coût des services Internet résidentiels demeure pour sa part incertain, ajoute le spécialiste montréalais.

«Chose sûre, il y aura moins de concurrence et moins de choix pour le consommateur. Ça pourrait donc avoir un effet au moins indirect sur les prix. Il sera intéressant de voir si le gouvernement ou le CRTC désireront intervenir», eux qui doivent aussi se prononcer sur l’achat de Shaw par Rogers dans l’ouest du pays, conclut Nadir Marcos Mehcaiekh Simon.