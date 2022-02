Meilleur rendement en dix ans pour la Caisse de dépôt

La Caisse de dépôt et placement du Québec a généré un rendement de 13,5 % pour son exercice 2021, sa meilleure performance annuelle depuis 2010. Ce bon résultat lui permet de surpasser le rendement de son indice de référence pour la dernière année, ainsi que son rendement annualisé des cinq dernières années.

Au total, le fonds qu’on surnomme le bas de laine des Québécois a ajouté 55 milliards $ à son actif net au cours des douze mois terminés au 31 décembre dernier. Depuis 2016, la valeur des actifs de la Caisse est passé de 271 milliards $ à 420 milliards $, indique son rapport annuel publié jeudi matin.

« Tous nos portefeuilles ont livré la marchandise », s’est félicité en conférence de presse Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ. « Les infrastructures et les placements privés ont affiché des performances exceptionnelles, les marchés boursiers ont su profiter de l’évolution du portefeuille, le repositionnement en immobilier donne des résultats, et nous avons tiré notre épingle du jeu en revenu fixe face à une hausse prononcée des taux. »

La bourse tire la Caisse

Résultat assez prévisible, ce sont les placements boursiers de la Caisse qui ont généré l’essentiel de ses gains en 2021, à 40,5 milliards $. Leur rendement de 24,6 % sur l’année est supérieur à l’indice fixé par les dirigeants de la Caisse (22 %) même s’il est inférieur de deux points de pourcentage au S & P 500, un indice de référence de la Bourse de New York (26,6 %). La Caisse a effectué durant les derniers mois de 2021 un recentrage de sa stratégie boursière pour miser davantage sur des titres technologiques comme ceux des sociétés américaines Apple et Tesla.

Le fonds québécois a également investi plus lourdement dans les télécommunications. Ces nouveaux engagements ont rapporté gros. La valeur de l’action de Tesla a pratiquement doublé en 2021. Celle d’Apple a augmenté de 35 %. La Caisse demeure un peu victime d’un effet FOMO dans ce secteur pour avoir tardé d’y investir plus activement. Les titres technologiques ont connu leur plus importante croissance en 2019 et 2020. En 2020 seulement la valeur de l’indice Nasdaq a bondi de plus de 42 %.

Autre légère fausse note au bilan annuel de la Caisse : la valeur de ses placements à revenu fixe a reculé de 0,6 % en 2021. Le contexte économique rend ce type de placements très peu attrayants à l’heure actuelle. À preuve, le barème de comparaison utilisé par la Caisse dans ce créneau a connu un recul un peu plus prononcé, à 1,2 %.

Le résidentiel plutôt que le commercial

Un des principaux changements apportés à la stratégie de placements de la Caisse est une diversification de ses actifs immobiliers afin de l’éloigner un peu plus des centres commerciaux et des immeubles à bureaux. La pandémie a lourdement fait chuter la valeur de ce type d’immeubles où la Caisse, via sa filiale Ivanhoé Cambridge, était très présente jusqu’en 2020.

Cette dernière indique avoir réalisé au-delà de 100 transactions visant à percer des secteurs au rendement plus prometteur comme le résidentiel et la logistique. En tout, Ivanhoé Cambridge a effectué pour 18,8 milliards $ en transactions dans ce secteur. À cela s’ajoute une bonne performance des investissements dans les énergies renouvelables, intégrés au secteur des infrastructures.

Tout cela mis ensemble, la stratégie immobilière semble avoir permis d’éviter le pire. Le rendement du portefeuille immobilier de la Caisse a été de 12,4 % en 2021, ce qui lui permet de récupérer du recul subi dans les années précédentes. Sur cinq ans, le rendement du portefeuille immobilier du fonds québécois se situe désormais à 1,5 %.

L’année 2021 a donc été bonne pour la Caisse. Compte tenu de la composition de son portefeuille au 31 décembre et l’évolution des marchés depuis le début 2022, l’année en cours risque d’être autrement plus difficile à traverser, admet Charles Émond.

« Nous faisons face à des facteurs qui complexifient substantiellement l’environnement d’affaires en 2022. La pandémie, la poussée de l’inflation et le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine. Une très grande discipline dans l’exécution de notre stratégie, une rigueur dans la sélection des investissements et une diversification judicieuse seront essentielles pour nous permettre de continuer de bien performer dans les années à venir. »