Les marchés s’effondrent et le pétrole grimpe après l’attaque russe en Ukraine

Les marchés mondiaux se sont effondrés et le cours du pétrole a bondi de 8 $ US jeudi, après le lancement par la Russie d’une offensive militaire en Ukraine.

Les États-Unis et l’Union européenne ont promis d’infliger à Moscou de graves sanctions économiques qui pourraient matraquer l’économie mondiale.

En début de séance en Europe, Londres dégringolait de 3,1 %, Paris de 4,5 % et Francfort de 4,8 %.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles et l’indice élargi S & P 500 perdaient plus de 2 %.

En Asie, le Nikkei 225 s’est écroulé de 1,8 % à Tokyo, la bourse de Shanghaï de 1,7 %, la bourse australienne de 3 %, le Hang Seng de 3,2 % à Hong Kong et le Kospi de 2,6 % à Séoul.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole a bondi pour flirter avec la barre des 100 $ US le baril.