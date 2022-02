Tirer des leçons du métavers… déjà

Le Fonds des médias du Canada (FMC) voit le métavers dans sa soupe en 2022. Il fait le lien entre la fracture numérique, séparant les centres urbains du pays et ses régions plus éloignées, et l’accélération du virage vers un monde hybride qui met la table pour l’émergence de cette réalité très virtuelle. Sa conclusion : le Canada a intérêt à investir plutôt que subir les conséquences de cette multiplication des plateformes médiatiques.

Le FMC publiait jeudi les fruits d’un rapport annuel sur les tendances à surveiller en 2022 dans le monde des médias au sens large — les médias linéaires comme la télé ou la radio y côtoient tant le Web que les réseaux sociaux. Grande nouveauté cette année : l’arrivée du métavers dans le portrait médiatique canadien.

L’expression « métavers » est popularisée ces jours-ci par le p.-d.g. de Meta-l’ancienne-Facebook, Mark Zuckerberg. Elle désigne des environnements numériques immersifs qui peuvent aussi bien prendre la forme d’un jeu vidéo en ligne comme Fortnite que les spectacles virtuels auxquels on assiste en portant un casque de réalité virtuelle.

Pour les producteurs et les diffuseurs canadiens de contenu, avoir un pied dans de tels environnements numériques et y brasser des affaires, aussi minimes soient-elles, permettrait déjà de mieux les connaître et d’être prêts le jour où ils deviendront plus populaires. Ces producteurs un peu avant-gardistes sont certainement plus susceptibles d’être un des créateurs de ce qu’on appelait il y a une dizaine d’années la fameuse « killer app », cette application incontournable qui expose pour la première fois le grand public à un nouveau média. Pensons au jeu Angry Birds sur l’iPhone au tournant de la dernière décennie.

On ne connaît pas aujourd’hui l’application qui obligera en quelque sorte madame et monsieur Tout-le-Monde à se lancer dans le métavers. Ce qu’on sait, en revanche, c’est que des sociétés comme Meta, Apple, Microsoft et d’autres encore s’apprêtent à débourser au cours des dix prochaines années plusieurs dizaines de milliards de dollars pour rendre explorable ce nouveau monde numérique.

Dans cette ruée vers l’or nouveau genre, les premiers arrivés seront probablement les premiers à bénéficier d’une éventuelle émergence de ce média immersif, peut-on supposer.

Une fracture numérique grandissante ?

Le métavers n’est pour le moment pas rentable. Meta a englouti plus de 10 milliards de dollars américains l’an dernier dans la réalité virtuelle et y a généré des revenus de seulement 2,3 milliards $US. Cela refroidira plus d’un créateur de contenu en quête de nouvelles frontières.

On pourrait en dire autant de TikTok. La plateforme sociale de l’heure a subi une perte de 2,1 milliards $US en 2021 et n’est donc pas profitable. Ça n’empêche pas des milliers d’internautes d’y partager du contenu et même d’essayer d’y faire des affaires, comme le font également les influenceurs sur YouTube et Instagram.

En 2022, on parle des médias comme on parle des technologies. Le modèle d’affaires y est de plus en plus lié à l’Internet et au numérique, où la clé n’est pas tant la création de contenu que le fait d’être le propriétaire de ce contenu, observe en entrevue au Devoir la directrice de la veille stratégique du FMC, Catherine Mathys. « L’idée est de pouvoir décliner ce que tu développes comme contenu original sur toutes les plateformes souhaitées sans avoir à demander du financement à tous les coups. »

Encore là, on sent dans le rapport du FMC que l’industrie canadienne des médias est à la traîne de ces nouvelles tendances. On y développe trop peu de propriétés intellectuelles et on tarde à trouver dans ces médias émergents des produits culturels québécois et canadiens durables. De là à expliquer en bonne partie le recul de la popularité des contenus culturels québécois francophones, il n’y a qu’un pas qui pourrait être logique de faire : moins de présence canadienne et québécoise sur ces plateformes prisées par les jeunes, moins de popularité auprès du grand public de demain.

Il existe justement de l’aide pour les créateurs de contenu intéressés par ces plateformes, indique Catherine Mathys. « Il faut expérimenter avec ces réalités. C’est important, car le métavers est une vitrine de plus qui s’ajoute à la télé, le site Web, l’application mobile… »

Un de ceux qui ont bien compris cette pluralité des nouveaux médias est le milliardaire montréalais Guy Laliberté. Le cofondateur du Cirque du Soleil est un important promoteur d’une réalité mixte où s’ajouteraient aux spectateurs sur place des spectateurs présents virtuellement à même le confort de leur salon. Il a d’ailleurs créé conjointement avec Microsoft une plateforme appelée Hanai World qui cible le secteur québécois du divertissement.

« On n’aurait jamais cru que le cirque serait un environnement médiatique, et pourtant, dit Catherine Mathys. Ajouter cette option quand on fait du cirque ou du théâtre est intéressant. Ça fait tomber les frontières et ça élimine les distances entre les créateurs de contenu et leur public. »

L’enjeu est bien entendu économique, mais ça va un peu plus loin que ça. Qui produira les contenus immersifs destinés à l’éducation, aux chercheurs en santé, ainsi qu’en divertissement ? « Ce serait bien de créer et d’innover assez tôt pour ne pas avoir à subir l’innovation des autres et d’avoir ensuite à s’adapter. »

« Est-ce qu’on aura encore besoin d’un casque dans dix ans ? » On l’a vu avec la téléphonie : les premiers cellulaires étaient gros comme des bottins téléphoniques. Aujourd’hui, ils tiennent dans un cadran de montre… Le métavers n’est peut-être pas si virtuel que ça en fin de compte.