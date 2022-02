L’Ukraine fait baisser Wall Street

La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé une séance très volatile lundi, marquée par les inquiétudes que suscitent la crise russo-occidentale autour de l’Ukraine et l’appréhension des futures hausses de taux de la Fed.

Le Dow Jones a cédé 0,5 %, à 34 566,17 points, inscrivant sa troisième séance négative d’affilée. L’indice Nasdaq, à forte composition technologique, a terminé à l’équilibre à 13 790,92 points. Et l’indice élargi S&P 500 a lâché 0,4 %, clôturant à 4401,67 points. À Toronto le S&P/TSX reculait de 1 %, à 21 352,51.

La Bourse russe et le rouble chutaient également lundi sous le coup de l’escalade des tensions concernant l’Ukraine pendant le week-end, l’Occident accusant la Russie de vouloir envahir son voisin, ce que Moscou dément. Dans la matinée, l’indice principal de la Bourse de Moscou, le RTS (libellé en dollars), a plongé de 5 % et continuait de s’enfoncer à la mi-journée. Il a terminé la séance en baisse de 3 %. En tout, il a baissé de plus de 10 % depuis le début de l’année.

Tour de vis

Pour Kathy Lien, du site Daily FX, les investisseurs « restent sceptiques quant à la possibilité d’un accord, le risque de conflit restant très élevé, d’où le comportement des actions ».

Les perspectives de hausse de taux par la banque centrale américaine (Fed) occupaient aussi les esprits des investisseurs. Peu avant l’ouverture de Wall Street, un membre de la Fed a réitéré ses propos affirmant qu’il fallait relever les taux d’un point de pourcentage avant début juillet, un tour de vis plus sévère que ce qui était envisagé jusqu’ici.