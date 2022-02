La pénurie d’eau fait bondir les revenus de H2O Innovation

À quelques semaines de son entrée sur le TSX, H2O Innovation enregistre une forte croissance de ses revenus, profitant d’un intérêt stimulé par la pénurie d’eau à l’échelle mondiale, la croissance démographique et le resserrement des normes environnementales.

« Ça reflète ce qu’on observe dans l’industrie. À l’international, il y a une forte demande pour de nouvelles infrastructures en eau. Aussi, le marché du dessalement [d’eaux de mer] est en forte croissante dans les Émirats arabes » où l’entreprise est présente, indique en entrevue au Devoir Frédéric Dugré, p.-d.g. de l’entreprise.

Dans ses résultats du deuxième trimestre dévoilés lundi, H2O Innovation fait état d’une augmentation de 20,1 % de ses revenus en comparaison à la même période l’an dernier. Cette performance est similaire à celle enregistrée annuellement depuis cinq ans (19,9 %).

Créé en 2000, H2O Innovation propose des technologies de traitement de l’eau comme des membranes de filtration et de nanofiltration ainsi que des systèmes de dessalement d’eaux de mer.

À l’instar de ses concurrents, H2O Innovation profite d’un marché dynamisé par la croissance démographique, le resserrement réglementaire de plusieurs gouvernements et l’augmentation du nombre de sécheresses dans les dernières années.

L’ONU estime à quatre milliards le nombre de personnes dans le monde qui connaissent une grave pénurie d’eau pendant au moins un mois par an ; 2,3 milliards de personnes vivent dans des pays en situation de stress hydrique.

À ces facteurs s’ajoute l’augmentation de composants chimiques dans le précieux liquide qui doivent être traités, note M. Dugré : « Il y a de plus en plus de microplastiques dans l’eau, mais aussi d’hormones et de PFAS » qui sont des substances industrielles toxiques.

L’intérêt croissant pour ces technologies environnementales a poussé H2O Innovation a intensifié sa présence aux États-Unis. En décembre, elle a mis la main sur deux sociétés américaines spécialisées dans le traitement des eaux dans l’État de New York : JCO et Environmental Consultants.

Avec ces acquisitions dont les montants n’ont pas été dévoilés, « on ajoute 200 clients industriels et municipaux dans un État très populeux où l’encadrement est plus strict », indique-t-il.

Le TSX pour la Journée de mondiale de l’eau

Dans les prochaines semaines, H2O Innovation franchira une nouvelle étape en quittant la Bourse de croissance de Toronto (TSXV) pour faire le saut sur le TSX, plus importante place boursière au Canada. Pour marquer le coup, l’entreprise planifie d’y négocier ses premières actions lors de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars prochain.

Dans les dernières années, les entreprises qui œuvrent dans le secteur de l’eau ont profité de l’intérêt des investisseurs en bourse. Les fonds qui les suivent comme le First Trust Water et le Lyxor World Water ont respectivement enregistré une croissance de 40 % et 57 % en trois ans. Au cours de la même période, l’indice OMX US Water a pour sa part augmenté de 71 %.

« L’enjeu est mondial. Je ne pense pas que les entreprises qui sont sérieuses soient juste opportunistes. Ça m’a pris 21 ans à bâtir l’entreprise et, croyez-moi, c’est difficile parce qu’il faut aller chercher une crédibilité. Quelqu’un qui veut simplement profiter de la tendance, il va falloir qu’il bâtisse sa réputation », conclut Frédéric Dugré.