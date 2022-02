La Saint-Valentin, fête payante pour les commerçants, mais coûteuse pour les romantiques

L’amour peut être payant pour les commerçants et coûteux pour les romantiques. Il fait aussi des victimes quand certains individus sans scrupules abusent de leur charme. En cette journée de Saint-Valentin, voici un bouquet de faits économiques concernant Cupidon.

La fête des tourtereaux coïncide avec la réouverture des spas, qui s’attendent à une semaine très occupée. La Saint-Valentin est l’un des moments les plus achalandés de l’hiver, selon l’Association québécoise des spas. « Les gens sont tellement heureux qu’ils réservent de plus longs séjours qu’à l’habitude », a affirmé la présidente du Spa Eastman, Jocelyna Dubuc.

Les propriétaires de magasins se frottent également les mains. Selon un sondage en ligne du Conseil québécois du commerce de détail, 36 % des Québécois ont prévu faire des achats pour la Saint-Valentin cette année. Cela représente une augmentation de 9 % par rapport à 2021. Fleurs, bijoux, chocolats : les couples québécois devraient dépenser en moyenne 243 $ cette année pour souligner cette fête.

Rouverts depuis le début du mois, de nombreux restaurants du Québec pourront profiter d’un achalandage intéressant. Selon l’Association Restauration Québec, 27 % des Québécois avaient l’habitude de fêter la Saint-Valentin au restaurant en 2018. Malgré cela, la limite d’occupation à 50 %, en vigueur jusqu’au 14 mars, empêchera de nombreux restaurants de connaître une reprise rentable.

De l’avantage du divorce

L’amour fait donc « rouler l’économie » ! Mais ne faisons pas d’angélisme : il peut aussi coûter cher. Selon un sondage du Groupe Banque TD auprès de 1751 Canadiens, 74 % des personnes divorcées considèrent que leur situation financière est meilleure ou égale depuis que leurs chemins se sont séparés. On peut aussi se demander si la confiance règne parmi les amoureux, puisque 28 % des répondants au même sondage ont avoué cacher un secret d’ordre financier à leur douce moitié.

Dans leur nouveau livre, La facture amoureuse, Pierre-Yves McSween et Paul-Antoine Jetté décortiquent la façon dont les finances conjugales influent sur les rapports amoureux. On y apprend notamment que les couples dont l’écart de cotes de crédit est égal ou supérieur à 66 points ont 24 % plus de risques que les autres de se séparer au cours des deux à quatre années suivant le début de la relation. Cette statistique est tirée d’une étude de la Réserve fédérale américaine et Équifax. « Ce n’est pas romantique, c’est statistique », écrivent les auteurs.

Gare aux briseurs de cœurs

Dans certains cas, il faut même, malheureusement, faire preuve de méfiance envers des personnes séduisantes qui décochent leurs flèches sur les réseaux sociaux. Selon le Centre antifraude du Canada (CAFC), la fraude sentimentale constitue le type de fraude ayant causé les plus lourdes pertes aux Canadiens en 2020. Ainsi, les 620 victimes ayant signalé un tel crime ont perdu un total de 18,5 millions de dollars. « Un fraudeur vous amène à entretenir une relation virtuelle en ligne avec lui dans le but de gagner votre confiance et votre affection », avertit le CAFC sur son site Internet.

Le documentaire L’arnaqueur de Tinder, sur Netflix, retrace un cas spectaculaire de ce stratagème. L’Israélien Simon Leviev aurait séduit de nombreuses femmes européennes par l’entremise d’applications de rencontre, en se faisant passer pour un homme d’affaires à succès et en les couvrant de luxe, puis en leur demandant de lui envoyer des milliers de dollars en prétextant des situations d’urgence. Le média norvégien VG a publié en 2019 une enquête détaillée, qui mettait en lumière les conséquences émotives et financières sur les victimes.

Pour terminer sur une bonne note, sachez qu’un zoo du Royaume-Uni a trouvé une façon originale de récolter des fonds à la Saint-Valentin : vous permettre de vous venger de votre ex en donnant son nom à une coquerelle !

