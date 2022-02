CAE espère une reprise

La relance de l’aviation civile en Europe et en Asie-Pacifique serait le prochain catalyseur qui alimentera la reprise pour CAE, croit son président et chef de la direction, Marc Parent.

Le spécialiste montréalais de la formation des pilotes et des simulateurs a profité de la reprise qui a commencé aux États-Unis, mais les activités redémarrent plus lentement en Europe et en Asie-Pacifique, a noté M. Parent, lors d’une conférence téléphonique visant à discuter des plus récents résultats trimestriels de la société.

L’aviation civile ne fonctionne qu’à près de la moitié de sa capacité d’avant la pandémie, indique-t-il. « Il y a encore beaucoup d’espace pour la reprise dans ce marché. » Cette reprise passera par l’assouplissement des mesures sanitaires. « Le véritable frein à l’envie de voyager, ce n’est pas que les gens ont peur de prendre l’avion. C’est que les gens ne peuvent pas aller nulle part ou qu’ils doivent attendre en quarantaine. »

En Europe, plusieurs pays ont assoupli les restrictions sanitaires imposées aux voyageurs au cours des derniers jours. Par exemple, la Suisse, le Royaume-Uni et le Danemark ont annoncé l’abandon du test de dépistage pour les voyageurs vaccinés. M. Parent voit ces annonces d’un bon œil.

La société montréalaise a dévoilé un bénéfice net de 26,2 millions au troisième trimestre terminé le 31 décembre, en baisse de 46 %. Les revenus ont légèrement avancé, de 2 %.