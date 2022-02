Les assouplissements réjouissent les milieux d’affaires

Les milieux d’affaires accueillent avec optimisme le plan de déconfinement présenté mardi par le gouvernement Legault.

Le 21 février, les files d’attente devraient être grandement réduites devant de nombreux magasins, se réjouit le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), puisqu’ils pourront rouvrir à 100 % de leur capacité.

Le directeur général, Jean-Guy Côté, espère que cette mesure permettra d’augmenter le nombre de clients qui fréquenteront les magasins, alors même qu’il dit constater une diminution de l’achalandage dans bon nombre d’entre eux.

Par contre, le CQCD est déçu de ne pas avoir de nouvelles d’un éventuel retrait du passeport vaccinal. La vérification du passeport nécessite davantage de ressources humaines, alors même que sévit la pénurie de main-d’œuvre.

« La deuxième chose, c’est la gestion des clients plus difficiles. Il y a eu plusieurs événements au courant des deux dernières semaines, les gens ont fait part de leur frustration et ont dû être escortés à la porte », a déploré M. Côté.

Le 28 février, les bars et les casinos pourront rouvrir à 50 %, ce qui rassure le président de la Nouvelle Association des bars du Québec.

« On va pouvoir faire le rappel des employés et des fournisseurs. Ça nous donne tout près de trois semaines d’ici la réouverture », a souligné Pierre Thibault, même si ses membres auraient préféré pouvoir rouvrir pour le Super Bowl, le 13 février. Il dit maintenant souhaiter que les bars bénéficient du programme provincial d’aide aux entreprises pendant le mois d’avril, puisque les bars et restaurants n’ouvriront à 100 % que le 14 mars.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), de son côté, se réjouit de la fin du télétravail obligatoire le 28 février. Les entreprises pourront ainsi planifier le retour des employés en mode hybride, ce qui ne se fait pas en claquant des doigts.

« Ça va être bon pour les entreprises qui disaient depuis des semaines avoir des enjeux de productivité, d’intégration de nouveaux employés, de développement de nouvelles propositions et de travail créatif en équipe », a soulevé Michel Leblanc, président-directeur général de la CCMM.

Pour la vitalité du centre-ville

L’organisme Montréal Centre-Ville est optimiste que plusieurs de ces mesures permettront au centre-ville de Montréal de reprendre vie rapidement.

« Notre demande principale était de la prévisibilité. C’était important pour rassurer nos partenaires pour les grands événements qui s’en viennent à Montréal, pour redonner confiance aux investisseurs du centre-ville, pour démontrer qu’il y a un plan de match », a expliqué le directeur général, Glenn Castanheira.

Jusqu’à récemment, la situation était notamment catastrophique pour bon nombre d’hôteliers partout dans la province. Ils ont vécu dans les dernières semaines des annulations de congrès et d’événements d’affaires prévus au printemps, en raison de l’incertitude qui planait sur le déconfinement, selon l’Association Hôtellerie Québec (AHQ).

Au Centre Sheraton Montréal, le taux d’occupation a été anémique en janvier, soit 8 % alors qu’il est normalement de plus de 40 % durant ce mois. « Personne ne veut visiter une ville qui a des restrictions majeures dans les restaurants, les salles de spectacles et les commerces », a souligné Bertil Fabre, directeur général du Centre Sheraton.

En fin d’après-midi, l’AHQ dit s’être fait confirmer avec soulagement par le ministère du Tourisme que des événements de 500 participants et plus seraient permis dès le 21 février dans des salles à 50 % de capacité, et que les salles pourraient être remplies à 100 % à la mi-mars.