À chaque produit de placement son utilité

Bien qu’il insiste sur le fait que les conseils devraient toujours être personnalisés et analysés au cas par cas, Dominic Paquette a accepté de faire quelques recommandations selon différents types d’épargnants.

1. Jeune travailleur autonome célibataire disposant d’un revenu de 35 000 $

« La première chose à évaluer, c’est la mise à part de l’argent. On essaie de séparer la dette affaires et la dette personnelle pour aller chercher une déduction fiscale sur la portion dite d’affaires. Pour mieux gérer les entrants et sortants, on utilise deux comptes de banque et deux marges de crédit distinctes. On peut ainsi réaliser des économies d’impôt puisque les intérêts sur la marge de crédit d’affaires sont déductibles. Pour investir, le CELI est sans doute plus flexible et accessible que le REER, d’autant plus que le REER a moins d’impact en matière de déductions. Comme il n’a personne à charge, l’assurance vie ou invalidité est moins pertinente. »

2. Famille composée de deux parents, un salarié et un travailleur autonome, et de trois enfants de moins de 10 ans, disposant d’un revenu familial de 100 000 $

« Encore une fois, il faut établir les dépenses dites d’affaires et séparer les comptes pour se concentrer sur le remboursement de la dette personnelle. La dette affaires ne sera pas priorisée. Avec une jeune famille, on considère le revenu global et on encourage la cotisation REER qui peut vraiment tout changer puisqu’on abaisse le revenu imposable. Les crédits d’impôt et les montants alloués pour les enfants sont basés non pas sur le revenu brut, mais net, donc le revenu imposable. Les économies d’impôt pourraient être redirigées vers le REEE, et ce, bien avant le CELI considérant le jeune âge des enfants et l’accès au capital pour les parents en cas d’urgence. »

3. Mère célibataire salariée et deux adolescents, disposant d’un revenu de 80 000 $

« Dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, il faut s’assurer de gérer de façon très serrée la dette en optant pour un taux d’intérêt fixe et en éliminant les dettes de consommation. On essaie de consolider le tout pour s’assurer qu’il n’y a pas de surprises au budget à cause d’une hausse de taux. Compte tenu de l’avantage direct du REER sur le revenu, il devient un choix plus pertinent que le REEE. Les enfants sont plus vieux et l’impact en matière de capitalisation à long terme serait moindre. On peut aussi ajouter une assurance vie temporaire de 10 ans, un choix économique, le temps que les enfants deviennent autonomes. »

4. Couple d’entrepreneurs de 55 ans disposant d’un revenu familial de 120 000 $

« On peut exploiter le fractionnement de revenu en favorisant un équilibre de revenu entre les deux personnes pour cotiser au maximum à la Régie des rentes du Québec et profiter des bénéfices sociaux comme l’assurance-emploi, mais aussi pour que le taux d’imposition marginal soit plus faible. En société, si un des conjoints gagne 90 000 $ et l’autre 30 000 $, il serait plus judicieux d’avoir deux revenus de 60 000 $ pour limiter les frais indirects et réduire l’impôt. À long terme, ça peut avoir un grand impact. On préfère le REER et non pas le CELI puisque cela a un effet de revenu additionnel. On peut opter pour des assurances-vie avec dividendes pour compenser le CELI et utiliser cette protection comme outil de retraite. »