Québec dévoile sa stratégie pour l’aérospatial

Attendue par le secteur de l’aérospatiale québécois, mis à mal au cours des dernières années, la nouvelle stratégie du gouvernement Legault sera dotée d’une enveloppe de 334 millions de dollars pour assurer une croissance à long terme.

L’enveloppe consacrée à cette stratégie, baptisée « Horizon 2026 », doit être investie d’ici 2024. Ces sommes gouvernementales — dont une partie a déjà été annoncée dans le dernier budget et la plus récente mise à jour économique — visent à soutenir des investissements également du privé que Québec estime à près de 2,8 milliards de dollars.

« Au cours des prochaines années, on va donner de l’oxygène à notre industrie en lui offrant un environnement d’affaires renouvelé », ce qui lui permettra d’être prêt lors de la sortie de la pandémie a affirmé lundi lors de l’annonce de sa stratégie Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation.

La stratégie s’articulera autour de trois axes. Tout d’abord, le gouvernement veut stimuler l’innovation, a indiqué M. Fitzgibbon : « On n’a [pas le] choix que d’être plus performant. […] On veut faire le trait d’union entre la recherche fondamentale et [celle] en entreprise. »

Québec compte aussi miser sur de nouveaux créneaux, dont celui des drones, mais également des secteurs existants, comme celui de la défense, moins présents au Québec. Ce pan de l’industrie est moins affecté par les cycles économiques que son pendant commercial.

À ce sujet, le ministre de l’Économie explique que le gouvernement compte surtout jouer de son influence auprès de gouvernements du Canada et des États-Unis : « Notre rôle ce n’est pas de dire aux entreprises “Allez là”. Mais est-ce qu’on peut [faire le lien], peut-être, en parlant au gouvernement fédéral ? » Ce dernier devrait prochainement octroyer un important contrat sur les avions de chasse, rappelle-t-il.

Il ajoute : « Je pense qu’on peut aider sur le plan géopolitique peut-être à une certaine ouverture. J’irais pas trop loin dans mes commentaires, mais il y a des projets présentement très spécifiques où les Américains regardent des valeurs ajoutées qu’on a ici au Québec. »

L’ensemble de l’écosystème doit au même moment relever un défi de taille, celui de la pénurie de main-d’œuvre, concède Pierre Fitzgibbon. « Le tiers des enjeux de création de richesse vient de [la pénurie de main-d’œuvre]. Ça va être important que nos programmes soient adéquats. »

Le dévoilement arrive trois jours après l’annonce d’une autre contribution de 380 millions de dollars du gouvernement du Québec dans le programme A220 d’Airbus, l’ancienne CSeries de Bombardier.

L’industrie aérospatiale représentait en 2020 10,5 % du total des exportations manufacturières du Québec, 36 000 emplois dans la province, et aurait généré près de 16 milliards en ventes, selon les statistiques du gouvernement du Québec.