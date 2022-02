Incrédulité dans les salons de quilles

Les amateurs de quilles et les propriétaires de salles sont atterrés que la pratique de leur passion ne puisse pas reprendre le 14 février au Québec, comme la plupart des autres activités de sports et de loisirs intérieures. Les petites boules colorées n’ont pas été touchées depuis plus d’un mois au salon de quilles BG Laval 2000. L’éclairage y est presque tout le temps éteint, privant d’éclat le décor intergalactique.

André Wilky, 84 ans, est venu faire un tour sur place pour voir son fils, Bobby Wilky, propriétaire de l’entreprise. Mais il ne peut pas pratiquer ce sport, qui est depuis toujours une part intégrante de sa vie. « On me condamne à ne pas bouger, lâche l’octogénaire. C’est important de faire bouger les enfants, mais les vieux aussi. »

Le premier ministre François Legault a invoqué mardi la santé mentale pour justifier la réouverture des gyms, des centres d’escalade, des installations de golf intérieur et des activités de groupe de 25 personnes ou moins. Pourquoi les salles de quilles ont-elles été exclues, comme les arcades, les parcs d’attractions ainsi que les salles de jeux d’évasion, de combats au laser ou de fléchettes ?

« C’est un exercice, quand même : on se lève, on s’assoit, on exerce le bras et la concentration », poursuit André Wilky, qui croit que les quilles sont négligées par les autorités de santé publique parce que ce n’est pas « glamour ».

Comme pour de nombreux autres aînés, le bowling est l’activité qui lui permet aussi de socialiser. Selon Bobby Wilky, une proportion très importante de sa clientèle habituelle a plus de 60 ans. Mais les plus jeunes sont également affectés. « Je travaille à domicile, je n’ai pas l’occasion de sortir à part aller à l’épicerie, raconte Guillaume Nadeau, 39 ans, mordu du sport depuis son plus jeune âge. Sortir à la salle de quilles, pour moi, c’est vital pour rencontrer des gens et me sortir de ma tête. »

Possible d’être sécuritaire

Bobby Wilky est président de l’Association des propriétaires de salons de quilles du Québec (APSQQ), qui compte 95 membres. Il ne comprend carrément pas pourquoi il est possible de jouer au golf dans de petits espaces à l’intérieur, mais pas aux quilles. Chez lui, chaque paire d’allées est séparée par un muret et assure la distanciation sociale entre deux bulles. Il est possible pour chaque participant de n’utiliser que sa propre boule. Avant la fermeture, le port du masque était exigé et la désinfection des mains fréquente était encouragée.

« Jusqu’à présent, on en a fait plus que pas assez pour être sécuritaires, parce qu’on sait qu’on a une clientèle à risque », affirme M. Wilky. Il estime que le gouvernement devrait préconiser des conditions de réouverture adaptées à la situation particulière des salons de bowling, comme le sport se pratique en petits groupes sur des paires d’allées. La moyenne dans ces salons est de 18 allées.

L’entreprise de M. Wilky n’a presque pas de revenus depuis deux ans, selon ses dires. Rappelons que lors des  22 derniers mois, les salons de quilles ont été fermés la majorité du temps, encore plus que les restaurants.

« À chaque fermeture, on a perdu le stock de chips et de bonbons de notre casse-croûte. Ce n’est pas bon à l’infini tout ça », souligne la gérante de BG Laval 2000, Caroline Chiasson. Il n’a pas été possible de se faire rembourser ces pertes par le gouvernement, affirme M. Wilky.

Des fermetures définitives

Bien que l’on compte déjà moins de 200 salons de quilles, M. Wilky dit en connaître plusieurs qui ont récemment mis la clé sous la porte. Le propriétaire du Salon de quilles Saint-Pie, Claude Bédard, croit que le faible nombre d’entreprises de son industrie contribue à les réduire au silence. « On peut crier, mais c’est comme crier dans une bouteille », exprime de façon imagée celui qui a reçu les dernières annonces du gouvernement « comme une douche froide ».

Le 27 janvier, l’APSQQ a envoyé une lettre au premier ministre du Québec et à plusieurs représentants de ministères provinciaux pour demander que la situation de ses membres soit prise en considération. M. Wilky dit n’avoir reçu que des accusés de réception.

Comme seule justification à la fermeture de certains centres d’activités, le ministère de la Santé et des Services sociaux a répondu au Devoir que « l’ouverture des lieux demeure progressive afin de limiter les contacts possibles » et que « la transmission demeure élevée dans la communauté ».