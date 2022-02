L’économie du Canada a renoué avec son niveau pré-pandémie

Une meilleure croissance que prévu en novembre a poussé l’économie canadienne au-dessus de son niveau prépandémique pour la première fois en près de deux ans, mais la flambée de cas de COVID-19 attribuables au variant Omicron devrait lui infliger un nouveau revers au début de 2022.

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Canada a crû de 0,6 % en novembre, enregistrant un sixième mois de croissance consécutif, ce qui l’a entraîné 0,2 % au-dessus de son niveau de février 2020, a indiqué mardi Statistique Canada.

La croissance s’est cependant essoufflée en fin d’année. L’agence fédérale a indiqué que son estimation préliminaire pour décembre laissait croire que le PIB réel était resté essentiellement inchangé.

Cependant, l’économiste en chef de la Banque de Montréal, Douglas Porter, a estimé que la faiblesse pourrait être de courte durée. Il a notamment fait remarquer que l’économie avait crû en novembre malgré les inondations dévastatrices en Colombie-Britannique, et qu’elle semblait avoir tenu bon en décembre malgré Omicron.

Statistique Canada a précisé que son estimation préliminaire porterait la croissance pour l’ensemble de l’année à 4,9 %. Ce résultat, qui ne sera pas complètement déterminé avant le mois prochain, représente un revirement par rapport à 2020, lorsque l’économie canadienne avait connu sa pire année jamais enregistrée, avec une production en baisse de 5,4 %. L’agence estime en outre que l’économie a augmenté à un taux annualisé de 6,3 % au cours du quatrième trimestre. Si cette cadence s’avère, elle marquera la croissance trimestrielle la plus rapide de l’an dernier.

Croissance des activités en personne

Des gains ont été observés en novembre dans le secteur du commerce de gros, qui a connu sa plus forte croissance mensuelle depuis juillet 2020, et dans celui de la fabrication. Les services d’hébergement et de restauration ont également tous deux enregistré des augmentations, les voyageurs étant plus nombreux et les restrictions sur la capacité, plus souples dans les bars et les restaurants de l’Ontario et du Québec.

Il y a aussi eu une croissance dans le secteur de la finance et des assurances, que Statistique Canada a attribuée à des niveaux d’activité anormalement élevés en novembre, les investisseurs ayant déplacé des fonds vers des actifs plus sûrs en raison de l’incertitude liée au variant Omicron, lors de son émergence.

L’économiste Tu Nguyen, de la société de conseil RSM Canada, a indiqué que le taux de vaccination élevé au Canada avait contribué à la reprise. « Cela nous a permis de remplir les arénas, les salles de spectacle, les hôtels et les restaurants, et nous avons constaté une augmentation importante des activités en personne », a-t-elle souligné.

Malgré la croissance qu’ont connue les restaurants et les événements sportifs, l’économiste Stephen Brown, de Capital Economics, a noté que le secteur des arts et du divertissement était inférieur de 20 % à ses niveaux d’avant la pandémie et que les services d’hébergement et de restauration restaient encore loin de leur niveau de février 2020.

La Banque du Canada a indiqué la semaine dernière qu’elle s’attendait à ce que le variant Omicron freine les dépenses au premier trimestre et ralentisse la croissance à un taux annualisé d’environ 2,0 %.

Même s’il s’attend à une contraction en janvier, Royce Mendes, directeur général et chef de la stratégie macroéconomique chez Desjardins, a indiqué croire que la banque centrale se concentrerait sur la forte performance de la fin 2021 et irait de l’avant avec une première hausse de son taux d’intérêt directeur en mars.