Le ménage canadien moyen est millionnaire

La hausse prononcée du prix des biens immobiliers partout au Canada l’an dernier a poussé la valeur nette moyenne des ménages canadiens à tout près d’un million de dollars. Ce sommet évidemment historique dissimule une distribution très inégale de la richesse d’une génération à l’autre, même si l’écart s’est réduit entre les ménages canadiens les plus pauvres et les plus riches.

Le patrimoine financier total pour l’ensemble des ménages canadiens a atteint 15,1 billions de dollars (15 100 milliards) au troisième trimestre de 2021, une hausse de 2,1 billions (2100 milliards) par rapport au second trimestre, révèlent les plus récentes données sur la santé financière des ménages rendues publiques par Statistique Canada vendredi dernier. La hausse de la valeur des biens immobiliers au pays au cours de l’été 2021 compte pour 59 % de cette hausse du patrimoine financier national.

Comme Statistique Canada dénombre au pays 15,4 millions de ménages, cela revient à dire qu’en moyenne, le ménage canadien avait au troisième trimestre de l’année dernière une valeur nette de 981 932 $. En théorie, toujours selon Statistique Canada, le ménage canadien moyen était à la fin de septembre dernier plus riche de 142 300 $ qu’au même moment un an plus tôt, ce qui représente une hausse de 17 % en un an de sa valeur nette. C’est une hausse trois fois supérieure à la hausse trimestrielle moyenne prépandémique.

1 336 000 $ C’est la valeur nette de la génération des baby-boomers (55-64 ans). Elle chute à 491 000 $ pour les ménages de la génération des millénariaux.

La hausse de la valeur des biens immobiliers explique en majeure partie cette augmentation, puisqu’elle est responsable de 54 % de la croissance de la valeur nette moyenne au pays au troisième trimestre. Les ménages qui sont propriétaires de leur propre logement sont donc ceux qui ont vu leur valeur nette augmenter plus rapidement sur cette période.

La valeur nette moyenne des ménages varie aussi beaucoup selon leur groupe d’âge. Les ménages plus âgés ont en principe eu plus de temps pour accumuler de l’épargne, pour rembourser leurs dettes et pour se porter acquéreur d’une propriété. Ainsi, la valeur nette de la génération des baby-boomers (55-64 ans) est de 1 336 000 $. Elle chute à 491 000 $ pour les ménages de la génération des millénariaux.

Le Québec au ralenti

Tous groupes d’âge confondus, la valeur nette des ménages québécois a quant à elle atteint 718 168 $ au troisième trimestre de 2021, en hausse de 16 %. Après les Maritimes, le Québec est la région du Canada où les ménages ont le patrimoine financier le moins élevé. C’est aussi une des régions où cette valeur obtenue en soustrayant le passif (dette, hypothèque, etc.) des actifs (épargne, placements, biens immobiliers, etc.) connaît la croissance la moins rapide.

À titre comparatif, les ménages ontariens avaient au troisième trimestre l’an dernier une valeur nette de 1,15 million de dollars, en hausse de 17,6 % par rapport à la même période un an plus tôt. Les ménages britanno-colombiens ont une valeur nette moyenne de 1,93 million.

Il faut dire que l’Ontario, comme la Colombie-Britannique d’ailleurs, a vu depuis deux ans son patrimoine financier grandement touché par la hausse spectaculaire de valeur de son parc immobilier. Ce phénomène s’est accentué au troisième trimestre de l’an dernier. Les biens immobiliers comptent pour 48 % de la valeur nette des ménages ontariens, comparativement à 33 % de celle des ménages québécois. En Colombie-Britannique, les actifs immobiliers représentent 53 % de la valeur nette des ménages.

La valeur nette moyenne des ménages sans l’immobilier est de 509 000 $ au Québec, de 638 000 $ en Ontario et de « seulement » 601 000 $ en Colombie-Britannique.

Salaires en hausse, dettes en baisse

Malgré les disparités régionales, Statistique Canada fait ressortir une tendance positive de la situation financière globale des Canadiens : les ménages les moins nantis voient leur situation s’améliorer plus rapidement que les autres. « Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les ménages à faible revenu enregistrent constamment une plus forte croissance de leur revenu disponible que les ménages des autres quintiles de revenu. Cette tendance a aussi été observée au troisième trimestre de 2021 », note l’organisme fédéral dans son étude. Ainsi, le revenu disponible des ménages dont le revenu est le plus faible a augmenté de 17,5 %, tandis que celui des ménages dont le revenu est le plus élevé a augmenté de 3,9 %.

Alors que l’aide gouvernementale d’urgence offerte par le gouvernement dans les mois précédents a permis à la majorité des ménages canadiens de réduire leur niveau d’endettement à un rythme record, Statistique Canada observe que la fin de plusieurs restrictions, survenue au courant du troisième trimestre de 2021 dans des secteurs où le salaire horaire des travailleurs est moins élevé, a permis aux Canadiens dont le revenu est plus faible de rattraper un peu leurs concitoyens possédant un meilleur revenu.

Grâce à ces gains, les ménages à faible revenu ont en moyenne vu leur situation financière s’améliorer un peu plus rapidement que celle des ménages à revenu plus élevé. Le résultat, selon Statistique Canada, est que l’écart de revenu disponible entre le 40 % des ménages canadiens ayant la moins grande valeur nette et le 40 % ayant la valeur nette la plus élevée a diminué « pour s’établir à son niveau le plus bas jamais enregistré » depuis que l’organisme compile ces données, soit depuis 1999.