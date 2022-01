Omicron crée des remous chez Cascades

Cascades s’attend à ce que ses résultats du quatrième trimestre soient inférieurs à ses attentes déjà révisées à la baisse, la pénurie de main-d’œuvre liée à Omicron et les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement s’étant aggravés dans la seconde moitié de décembre.

Le fabricant d’emballages, de papiers sanitaires et de cartons prévoit désormais que son bénéfice d’exploitation ajusté avant amortissements s’élèvera à 62 millions pour le quatrième trimestre. Il s’agirait d’un creux pour un quatrième trimestre depuis 2011, souligne Sean Stuart, de Valeurs mobilières TD. « Nous croyons que Cascades a été plus durement touchée que ses semblables. »

Cascades avait déjà indiqué, le 22 décembre, que son bénéfice d’exploitation ajusté avant amortissements du quatrième trimestre serait inférieur d’environ 20 millions à celui de 107 millions obtenu au troisième trimestre.

La société de Kingsey Falls a expliqué que le nouveau variant du virus de la COVID-19 avait aggravé les contraintes qui pèsent déjà sur la main-d’œuvre et le transport, en particulier dans les segments du carton-caisse et des papiers sanitaires et domestiques. « Sans aucun doute, nous sommes très déçus de notre performance au quatrième trimestre », explique le président et chef de la direction, Mario Plourde, dans un communiqué publié lundi.

La société a précisé que les pénuries avaient entraîné des coûts supérieurs et des temps d’arrêt imprévus dans plusieurs activités de l’entreprise. Cascades a en outre constaté une inflation importante dans les coûts de la logistique et de l’énergie.

Pression persistante

La société affirme que ses activités canadiennes ont été particulièrement touchées après les inondations survenues en Colombie-Britannique, qui ont perturbé le transport ferroviaire et le camionnage.

En réaction à l’annonce de Cascades, Frédéric Tremblay, de Desjardins Marché des capitaux, a abaissé sa recommandation d’achat à « conserver » et a réduit son cours cible de 16 $ à 12,50 $. « Nous croyons que les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement et à l’inflation vont continuer d’exercer une pression sur les résultats à court terme. »