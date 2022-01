Spotify critiqué pour avoir soutenu un baladodiffuseur aux propos anti-vaccin

Fausse note pour la plateforme d’écoute en ligne Spotify. L’entreprise voit sa cote en Bourse dégringoler et son nombre d’abonnés reculer après que le chanteur américano-canadien Neil Young eut mis sa menace à exécution.

Le musicien de 76 ans avait accusé plus tôt cette semaine Spotify de désinformation sur la COVID-19 en acceptant d’héberger le balado du populaire et controversé Joe Rogan. Ce dernier a plusieurs fois erronément mis en doute la sécurité des vaccins, en plus d’encourager des traitements antiviraux non autorisés. « Ils peuvent avoir Rogan ou Young. Pas les deux », avait prévenu l’artiste avant de retirer ses chansons de la plateforme.

Neil Young compte 2,4 millions d’abonnés sur Spotify. Or le balado de Joe Rogan pèse encore plus lourd. L’émission The Joe Rogan Experience a été numéro 1 sur Spotify en 2021 au sein d’un marché très concurrentiel. Au Canada, 21 % de ceux qui ont consommé des balados en 2019 ont écouté au moins une fois Joe Rogan dans le dernier mois, soit l’équivalent de 8 % de la population canadienne, selon la firme Signal Hill Insights, qui coproduit le rapport The Canadien Podcast Listener . ​Qui plus est, Joe Rogan et Spotify ont signé en 2020 un contrat d’exclusivité dont la valeur est estimée à plus de 100 millions de dollars.

« Un lieu de désinformation »

« Spotify est devenu un lieu de désinformation potentiellement mortelle sur la COVID-19. Des mensonges vendus contre de l’argent », a déclaré Neil Young dans son message annonçant le retrait de ses chansons du site Internet. Notons que l’Ontarien d’origine a survécu enfant à une attaque de poliomyélite alors qu’aucun vaccin n’existait contre cette maladie.

Après cette sortie publique de l’artiste, de nombreux admirateurs en colère ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils annulaient leur abonnement à Spotify.

L’indice boursier du géant suédois n’a cessé de baisser depuis le début de ce scandale. L’entreprise a perdu plus de 25 % de sa valeur en deux semaines. Un porte-parole de la plateforme a souligné que Spotify tentait « d’équilibrer à la fois la sécurité des auditeurs et la liberté des créateurs, selon un communiqué envoyé aux médias. Nous avons retiré plus de 20 000 épisodes de balados en lien avec la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Nous regrettons la décision de Neil [Young] de retirer sa musique de Spotify, mais nous espérons l’accueillir à nouveau bientôt ».

Avec ses 172 millions d’utilisateurs payants, Spotify trône au sommet des sites de musique en ligne. L’entreprise accapare 31 % de ce marché mondial, devant Apple (15 %) et Amazon Music (13 %), selon une étude de MIDiA Research parue il y a quelques jours.