Retards et hausses des coûts dans les échanges par camion

La vaccination obligatoire des camionneurs qui traversent la frontière contribue déjà à des retards d’approvisionnement et à la hausse des coûts du transport de marchandises. Il n’y a toutefois pas de pénuries de nourriture en vue, selon des experts et organisations du milieu des affaires.

La flotte de camions du Groupe Morneau, un important transporteur basé à Montréal, est essentiellement consacrée à des livraisons de marchandises à l’intérieur du Canada. Pour tous les voyages par camion en provenance ou en direction des États-Unis, soit entre 10 et 15 par jour, l’entreprise fait appel à des sous-traitants.

Or, depuis une dizaine de jours, le prix facturé par ces partenaires a augmenté en moyenne de 2000 $ à 5000 $ par trajet.

« Le pire qu’on a vu, c’est un voyage en Californie qui coûtait environ 6000 $ et qu’on nous a soumis à 12 000 $ », raconte le président, André Morneau.

Ce qui est en cause, c’est l’entrée en vigueur ce mois-ci de la vaccination obligatoire des camionneurs pour traverser la frontière, d’un côté comme de l’autre. Le nombre de camionneurs disponibles pour ces mouvements transfrontaliers a été réduit, puisqu’environ 15 % d’entre eux ne seraient pas vaccinés. Plusieurs entreprises auraient commencé à offrir des montants beaucoup plus élevés aux transporteurs pour sécuriser leur cargaison. M. Morneau croit que plusieurs d’entre elles ont aussi commandé une quantité plus importante de produits par crainte d’une éventuelle pénurie.

« On me dit : “Pourquoi je ramènerais ton stock pour 6000$ quand quelqu’un d’autre m’offre 12 000 $”, indique M. Morneau. Je vérifie avec mes clients s’ils acceptent la hausse. La plupart disent oui. » Étant donné la difficulté de trouver des camionneurs, M. Morneau remarque également qu’il doit faire patienter ses clients.

Selon l’Association du camionnage du Québec, plusieurs entreprises de camionnage font les mêmes observations que le Groupe Morneau. C’est aussi le cas dans les magasins, souligne le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD). Cette pression arrive alors que la chaîne d’approvisionnement est déjà perturbée par la pandémie, notamment par l’absence de travailleurs, en quarantaine, à toutes les étapes de la production et de la distribution des marchandises. Les consommateurs pourraient prochainement en voir l’effet à la hausse sur leur facture, alors que l’inflation est déjà impressionnante.

Pas de pénurie en vue

Malgré tout, le CCCD se veut rassurant : la nourriture et les autres produits essentiels continueront d’être disponibles. « Il y a parfois une moins grande variété de certains types de produits sur les tablettes. Mais il n’y a pas de pénuries », assure Michel Rochette, président pour le Québec du CCCD.

Ces propos contrastent avec ceux de certains députés fédéraux du Parti conservateur, qui ont déclaré sur les médias sociaux que soumettre les camionneurs à la vaccination obligatoire « affamera » les Canadiens.

Par ailleurs, plusieurs associations économiques, dont la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), ont demandé à Ottawa de faire marche arrière sur cette mesure et de convaincre le gouvernement américain de faire de même.

La FCEI, le CCCD et l’Association du camionnage du Québec (ACQ) se sont dissociés du convoi de camionneurs qui a quitté la Colombie-Britannique et qui traverse présentement le Canada vers Ottawa pour protester contre la vaccination obligatoire. Marc Cadieux, président-directeur général de l’ACQ, a estimé que l’événement contribuait à perturber la libre circulation des marchandises.

En point de presse mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a pour part déclaré que les perturbations des chaînes d’approvisionnement étaient dues à la COVID-19. « La meilleure façon de prévenir davantage de perturbations est de s’assurer que les gens ne tombent pas malades, qu’ils se font vacciner », a-t-il dit.

Avec La Presse canadienne