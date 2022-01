110 entreprises dans le troisième palmarès des entreprises au féminin

Un total de 110 entreprises dirigées par des femmes et avec un chiffre d’affaires supérieur à cinq millions de dollars par année se retrouve dans la troisième édition du palmarès du magazine Premières en affaires dévoilé mercredi. Cette année, c’est le nombre élevé d’entrepreneures de la relève qui se démarque.

« Il existe encore peu de statistiques genrées sur l’entrepreneuriat au féminin », mentionne la rédactrice en chef, Déborah Levy, dans un communiqué. Le palmarès, qui se présente comme un recensement plutôt qu’un classement, n’est pas exhaustif. Il permet néanmoins « de mesurer la contribution de plus en plus grande des femmes à l’économie du Québec », croit Mme Levy.

37 nouvelles entreprises se sont ajoutées cette année, signe d’un intérêt grandissant. La compilation et l’analyse des données ont été réalisées par la firme Léger.

Au sommet, se retrouvent 15 entreprises qui brassent des affaires à hauteur de plus de 50 millions de dollars par année dans cette troisième mouture du palmarès. Lg2 fait notamment son entrée dans le groupe. « Notre plus grand souhait est que les femmes, par leur leadership inclusif et bienveillant, fassent évoluer le monde des affaires et assurent une croissance durable aux entreprises d’ici », souligne dans le palmarès Pénélope Fournier, présidente de la branche montréalaise de l’agence canadienne.

Cook it, spécialisée en repas prêts-à-cuisiner et prêts-à-manger, fait également son arrivée dans cette catégorie. Ces entreprises sont également entourées d’Aliments Asta, Nationex, Trudeau, Germain Hôtels et Biron Groupe Santé, dirigé par Caroline Biron et qui s’est fait connaître des Québécois pendant la pandémie avec ses tests de dépistage de la COVID-19.

Vingt entreprises se sont également ajoutées à la catégorie des moyennes entreprises, qui ont un chiffre d’affaires entre 10 et 50 millions de dollars, et on en retrouve 14 de plus dans la catégorie des « forces vives », des petites et moyennes entreprises avec un chiffre d’affaires annuel entre 5 et 10 millions de dollars.

Place à la relève

Cette année, 53 % des entrepreneures sont issues de la relève et ont repris les rênes d’une entreprise existante. C’est notamment le cas d’Anne-Marie Trudeau, présidente et directrice générale de Trudeau, de Julie Roy, qui est présidente et chef de la direction de Roy, de Pénélope Fournier chez lg2 et de Zara-Emmanuelle Villani, qui a pris la relève d’Enveloppe concept.

Selon les données divulguées par Premières en affaires, 39 % des dirigeantes sont âgées de 45 à 54 ans. 16 régions du Québec sont quant à elles représentées dans le recensement, preuve que plusieurs sont actives à l’extérieur de Montréal. Et, signe qu’elles ne sont pas toutes dans des champs traditionnellement plus « féminins », 14 % des entreprises sont issues du secteur manufacturier et 11 % sont dans le domaine de l’architecture, du génie et de la construction.